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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.07.2018 - 23:50, Son Güncelleme:

5 bakanlığa 13 yardımcı atandı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
5 bakanlığa 13 yardımcı atandı

YENİ hükümetin, müsteşar ve yardımcılarının işlerini üstlenecek bakan yardımcıları belli olmaya başladı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında, 5 bakanlığa ilişkin 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı.

Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu; Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu; Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy; Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılığına Prof. Dr. Muhammet Güven; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun getirildi. Bu bakan yardımcılarından Hilmi Bilgin, Yıldız Seferinoğlu, Hamza Yerlikaya ve Selim Dursun eski AK Parti milletvekili. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan da bakan yardımcısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı yardımcılığına atanan ve 2016’dan bu yana Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Muhammet Güven’in adı Türkiye’nin gündemine mart ayında geldi. Ankara Başsavcılığı’nca FETÖ’nün sivil imamı tutuklu Kemal Batmaz’ın ağabeyi Şakir Batmaz hakkında hazırlanan iddianamede isimleri geçen rektör Güven ve yardımcısı Murat Doğan hakkında FETÖ’den soruşturma başlatılmıştı. İddianamede Batmaz’ın rektörlük seçim kampanyalarında örgüt üyelerine Güven’i desteklemeleri yönünde talimatlar vererek, çeşitli toplantılar organize ettiği aktarılmıştı.

Bakanlıkların büyüklüklerine göre bakan yardımcısı sayısının 3 -5 kişi arasında olması planlanıyor. Önümüzdeki haftalarda sayıları 50 - 55 arasında olacak tüm bakan yardımcılıklarına atama yapılacağı belirtildi.

ESKİ VEKİLLERDEN KULİS
Yeni sistemde, bu görevi üstlenen eski müsteşar ve müsteşar yardımcıları da olacak. AK Parti’nin 2011 seçimlerinden sonra uygulamaya başladığı, ‘bakan yardımcılığı’ sisteminde, bu makamlara ilk etapta 21 bakanlıkta 17 eski milletvekili atanmıştı. Yaklaşık 12 bin lira maaş alan ve en yüksek devlet memuru maaşıyla ilişkilendirilen bu makamlar, 7 yıl boyunca işlevsel kullanılamadı. Son seçimde listeye konulamayan, konulsa da seçilemeyen 159 AK Parti milletvekili bulunuyor. Bunlardan 100 kadarı, bakan yardımcısı olmak için kulis yapıyor. AK Parti kurmayları, bakan yardımcılarından en fazla yarısının eski milletvekili olacağını iddia ediyorlar. Bu nedenle kıyasıya bir yarış sürüyor. Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevini halen sürdüren eski milletvekili Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Gümrük Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in görevlerini sürdüreceği öne sürülüyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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