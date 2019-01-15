5 ayda 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 ayda 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
GeriGündem 5 ayda 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
15.01.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

5 ayda 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 ayda 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişileri dolandıran 2'si kadın 17 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerin 5 ay içinde 31 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını çaldıkları öğrenildi. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan'ı soyan Suriye uyruklu şüphelinin de aynı şebekenin üyesi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir şebekeye yönelik 1 Ağustos 2018 tarihinde soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla'da bulunan mağdurların ifadeleri ve verdikleri bilgiler kullanılarak yapılan soruşturmada polis, şebeke üyelerinin kimliklerini ve çalışma yöntemlerini tespit etti. Şüphelilerin kendilerine özellikle yaşlı insanları hedef seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin aradıkları kişilere kendilerini polis yada savcı olarak tanıttıkları "Adınız FETÖ operasyonunda geçiyor. Evinizdeki altınları bize vereceksiniz. Parmak izi incelemesi yapacağız" diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların paralarını bankadan çekmelerini sağlayarak teslim aldıkları da öğrenildi. 

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında çete lideri İbrahim E.(37)'nin de bulunduğu 2'si kadın toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. 

ERBAKAN'IN KARDEŞİ DE AYNI ŞEBEKENİN KURBANI OLMUŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde şüphelilerin ifadeleri alındı. Emniyette yapılan işlemlerde ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kasım ayında benzer yöntemle Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın şebeke tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timlerinin dikkati sonucunda şüphelinin yakalandığı öğrenildi. 

KURYE OLARAK SURİYELİLERİ KULLANIYORLARMIŞ

Çökertilen şebekenin Suriye uyruklu kişileri kurye olarak kullandığı belirtildi. Şebekenin evlere altın ve para almaya bu kişileri gönderdikleri bu şekilde tanınmalarının engellemeye çalışıldığı öğrenildi. 

6 OTOMOBİL VE 1 DAİREYE POLİS EL KOYDU

Bunun yanı sıra şebeke üyelerinin vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla 6 lüks otomobil ve daire satın alarak lüks bir hayat yaşadıkları kaydedildi. Operasyon kapsamında şebeke üyeleri tarafından alınan otomobillere ve daireye el konuldu. 

MAĞDURLAR ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ

Öte yandan çete tarafından 93 bin lira nakit para ile evde bulunan altınları çalınan Yavaş ailesi de şikayet için Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine geldi. Mağdur Ayşe Yavaş, " Bizi aradılar. 'Ben savcıyım' dediler. Sürekli beni telefonla tuttular. 'Bankaya gideceksin, bankadaki paraya çekeceksin' dediler. Evimizin tapusunu istediler. 'Operasyon yapacağız, o yüzden paraya ihtiyacımız var' deyip kandırdılar bizi. Bankadan çektiğimiz 93 bin lira, evde olan 5 altın ve bin 700 Euro'muzu aldılar" dedi. 

5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin 31 mağdurdan yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin mağdurları arasında bir de doktor bulunduğu, bir seferde 600 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları öğrenildi. 

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 2'si kadın 17 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Öte yandan aynı çete üyesi 10 kişini ara operasyonlarla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump görüşmesiyle ilgili çok önemli mesajlar

Üniversiteyi karıştıran not: Bölüm başkanıyla öğretim üyesi birbirine girdi

Yüzlerce lüks araç otoparklara çekildi

Bahçeli çok sert konuştu: 'Palu ailesinden çıkmış gibiler...'