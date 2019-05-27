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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER/İSTANBUL
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

5 ayda 10 bin düzensiz göçmen sınır dışı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
5 ayda 10 bin düzensiz göçmen sınır dışı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa’da muhtarlarla buluşmasında, düzensiz göçmenlerin İstanbul’dan uzaklaştırılacağını ve ülkelerine iade edileceğini söyledi.

Soylu muhtarlara yaptığı konuşmada, İstanbul’da düzensiz ve kaçak göçmen bulundurmayacaklarını vurguladı ve “İstanbul’da 2018’de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi. Bu yılın henüz ilk 5 ayında 10 bin rakamını geçtik. Bu konuda tedbirlerimizi en üst seviyede aldık. Diğer meselelerde nasıl bir adım atmışsak, bu meselede de İstanbul’un bu konudaki asayişi ve güveni en üst noktada temin edebileceğimiz bir adımı atacağımızı ve bu yıl itibari ile 40 binin üzerinde olan İstanbul’daki düzensiz göçmeni İstanbul’dan uzaklaştırabileceğimizi ve kendi ülkelerine iade edeceğimizi burada tekrar söylemek isterim” dedi.  2019’un ilk beş ayında Türkiye’ye 41 bin 192 Afgan göçmen geldiğini belirten Soylu, bunlardan 20 bin 558’inin geri gönderildiğini söyledi.

329 BİN SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Bakan Soylu, Zeytin Dalı harekâtı ile Suriye’de temizlenen bölgelere, 329 bin Suriyeli’nin geri döndüğünü hatırlatarak şöyle devam etti: “Orada huzuru temin ettikçe bu sayının da artacağını söylemek istiyorum. Kamuoyunda, ‘Bunlar madem bayrama gidebiliyor, niye orada kalmıyorlar?’ şeklinde söyleyenlere de cevap vermek isterim. Orada huzur olan bölgeler varsa mümkün olabildiğince gitsinler ve görsünler diye geniş bir tarih aralığı veriyoruz. Gitsinler, görsünler kalmak isterseler kalsınlar diye. Suriye’de hâlâ can korkusunun yaşandığı, hâlâ şiddetin devam ettiği yerler çoğunluktadır. Oradan Türkiye’ye gelen Suriyeli kardeşlerimizin yüzde 65’i Misak-ı Milli sınırları içinde gelmiştir.” 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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