5 ayda 10 bin düzensiz göçmen sınır dışı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa’da muhtarlarla buluşmasında, düzensiz göçmenlerin İstanbul’dan uzaklaştırılacağını ve ülkelerine iade edileceğini söyledi.
Soylu muhtarlara yaptığı konuşmada, İstanbul’da düzensiz ve kaçak göçmen bulundurmayacaklarını vurguladı ve “İstanbul’da 2018’de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi. Bu yılın henüz ilk 5 ayında 10 bin rakamını geçtik. Bu konuda tedbirlerimizi en üst seviyede aldık. Diğer meselelerde nasıl bir adım atmışsak, bu meselede de İstanbul’un bu konudaki asayişi ve güveni en üst noktada temin edebileceğimiz bir adımı atacağımızı ve bu yıl itibari ile 40 binin üzerinde olan İstanbul’daki düzensiz göçmeni İstanbul’dan uzaklaştırabileceğimizi ve kendi ülkelerine iade edeceğimizi burada tekrar söylemek isterim” dedi. 2019’un ilk beş ayında Türkiye’ye 41 bin 192 Afgan göçmen geldiğini belirten Soylu, bunlardan 20 bin 558’inin geri gönderildiğini söyledi.
329 BİN SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ
Bakan Soylu, Zeytin Dalı harekâtı ile Suriye’de temizlenen bölgelere, 329 bin Suriyeli’nin geri döndüğünü hatırlatarak şöyle devam etti: “Orada huzuru temin ettikçe bu sayının da artacağını söylemek istiyorum. Kamuoyunda, ‘Bunlar madem bayrama gidebiliyor, niye orada kalmıyorlar?’ şeklinde söyleyenlere de cevap vermek isterim. Orada huzur olan bölgeler varsa mümkün olabildiğince gitsinler ve görsünler diye geniş bir tarih aralığı veriyoruz. Gitsinler, görsünler kalmak isterseler kalsınlar diye. Suriye’de hâlâ can korkusunun yaşandığı, hâlâ şiddetin devam ettiği yerler çoğunluktadır. Oradan Türkiye’ye gelen Suriyeli kardeşlerimizin yüzde 65’i Misak-ı Milli sınırları içinde gelmiştir.”
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