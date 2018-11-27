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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.11.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

5 ay sonra yine aynı acı...

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5 ay sonra yine aynı acı...

Antalya'da 24 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden annenin yaklaşık 5 ay sonra geldiği olay yerinde feryatları yürekleri dağladı. Oğluna çarpan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepkili olan anne, elinde oğlunun resmi ve gömleğiyle kazanın gerçekleştiği yola yaklaşamadı. Gözyaşları içerisinde yolun yakınındaki parka oturan anne oğlunun hayattayken sadece bir kez giydiği gömleği gömleği koklayarak, "Her gün bu gömlekle uyuyorum ve kokluyorum. Kuzumun kokusunu arıyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 8 Temmuz akşamı saat 21.00 sıralarında 24 yaşındaki aşçı Engin Ustali ile arkadaşı, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde otobüsten inip Lara’ya gitmek için yolun karşısına doğru yürümeye başladı. İddiaya göre yolun ortasına gelen iki arkadaşa H.H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ustali ve yanındaki arkadaşını ilk önce özel bir hastaneye kaldırdı.

Ustali, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kafatasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustali, yoğun bakım ünitesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

ANNE OLAY YERİNE GELEMEDİ

Anne Nuray Ustali ise oğlunun hayatını kaybettiği olay bölgesine yaklaşık 5 ay sonra ilk kez geldi. Kazanın gerçekleştiği yola yaklaşamayan anne, yakın bölgedeki bir parkta uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun resmine ve hayattayken sadece bir kez giydiği gömleğe sarılan acılı anne, kaza sonrası karşı tarafın baş sağlığına gelmediğine sitem etti. Anne Ustali ayrıca, kazada karşı tarafın serbest bırakılmasına ve uzun süredir iddianame hazırlanmayıp kazayla ilgili davanın başlamamasına tepki gösterdi. "4 buçuk aydır mezarlığa gidiyorum" diyen anne Ustali, "Çocuğumla konuşuyorum. Ben ilaçlarla ayakta kalıyorum. Ben adalet istiyorum. Başsağlığı bile dilemediler. Yavrumu kaybettiler. Kaybettim fidanımı. Melekti benim oğlum. Anneye babaya düşkün evlattı. Çok iyi çocuktu. Benim günüm yok, her gün oğlumun yanındayım" diyerek feryat etti.

"O OTOBÜSE BİNEMİYORUM"

Ustali, "Ben ilk kez bugün geldim. Gelemiyordum, otobüse bindiğimde bu taraftan geçemiyordum. Onun bindiği CV 17 otobüsüne binemiyorum. Buraya gelemiyorum. Benim kuzumdu, yavrumdu benim o. ‘Annem’ derdi bana. Engin’im, yavrum. Benim içim yanıyor. Ben gömleğini kokluyorum. Her gün bu gömlekle uyuyorum. O bir kere giydi ben bununla uyuyorum. Kuzumun kokusunu arıyorum" ifadelerini kullandı.

"'İDDİANAME HAZIRLANMASINI BEKLİYORUZ’ DENİLİYOR"

Engin Ustali’ye çarpan sürücünün ilk andan beri serbest olduğunu kaydeden ağabey Emin Ustali ise kazanın üzerinden 138 gün geçtiğini belirtti. Hala kazayla ilgili iddianamenin düzenlenerek yargı karşısına çıkarılmadığını dile getiren Ustali şöyle konuştu:

"Her bireyin başına gelebilecek bir olay. Herkese adil işleyen olay bize niye işlemedi. Delilleri kendi mücadelemle topladım. Ben kendim çözümleyerek seslere ulaştım. Olayı gören şahıs olayı anlatıyor. Büyük bir delil. Aracın camı patlamış. Aracın dosyada fotoğrafı yok. Hastanede garip olaylar oldu. Adalet istiyorum."

"KAN İZLERİ HALA DURUYOR"

Kan izlerinin hala olay yerinde durduğunu dile getiren Ustali, "Asfaltın orada. Kolunda kopma derecesinde yaralanmalar oldu. Litrelerce kan olduğunu söylediler. Büyük bir parçası ileriye düşmüş. Şiddetli bir çarpma var" ifadesini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kazanın hemen ardından yaşananlar, halk otobüsünün güvenlik kameralarına kısa süre de olsa yansıdı. Kaza sonrası vatandaşların yola koştuğu görülürken, hayatını kaybeden Engin Ustali ile arkadaşının yolda yatar vaziyette olduğu ve vatandaşların yardım etmeye çalıştığı gözlendi.

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