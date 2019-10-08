5 ay sonra ormanda yakalandı... 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 ay sonra ormanda yakalandı... 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı
GeriGündem 5 ay sonra ormanda yakalandı... 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
08.10.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

5 ay sonra ormanda yakalandı... 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 ay sonra ormanda yakalandı... 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada olaya karıştığı iddiasıyla aranan 4 kişiden biri yakalandı.

İlçenin Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 4 kişiden S.K, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçenin batı bölgesi ormanlık alanında silahıyla yakalandı.
Zanlı S.K, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.

Aranan 3 kişi için yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Gözmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Korkmaz ailesinden 10 kişi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmış, tutuklananlardan biri serbest bırakılmıştı. Aynı aileden 4 kişi ise aranıyordu.

Katliam köyü... 6 kişi toprağa verildi
Katliam köyü... 6 kişi toprağa verildi
Kalaşnikof silahla evi taradılar Köye giriş çıkışlar kapatıldı
'Kalaşnikof silahla evi taradılar' Köye giriş çıkışlar kapatıldı!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Üsküdar’da lüks sitede silah sesleri! Yaralı bulunan ünlü doktorun oğlu çıktı
Vapurda iğrenç olay! O da şikayetçi oldu
Kuma yüzünden eşini ve kızını öldürmüştü! Kan donduran sözler…
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit etmişti! Böyle yakalanmış