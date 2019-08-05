5 Ağustos On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı
Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği haftanın On Numara çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) haftanın ilk iş günü çekilişi düzenlenen On Numara oyununda, 887'nci hafta heyecanı sona erdi. Noter huzurunda yapılan MPİ On Numara çekilişi sonrası, haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Peki, bu hafta On Numara'da hangi numaralar kazandı?
On Numara'nın ağustos ayındaki ilk çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. 887'nci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da, haftanın kazanan şanslı numaraları 21:15'te başlayan çekilişle birlikte belli oldu. İşte, MPİ On Numara sorgulama ekranı...
MPİ'nin en çok tercih edilen oyunlarından On Numara'da 887'nci hafta çekilişi tamamlandı. On Numara çekilişinin ardından, bu hafta kazandıran şanslı numaralar sorgulanmaya başladı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu; 4 - 5 - 6 - 8 - 11- 15 - 19 - 20 - 29 - 30 - 32 - 35 - 37 - 51 - 52 - 53 - 57 - 59 - 62 - 72 - 73 - 77
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun 886. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 66 bin 90 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 608 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 481 kişi 88 lira 80'er kuruş, 7 bilen 23 bin 830 kişi 17 lira 80'er kuruş, 6 bilen 136 bin 168 kişi 3 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 404 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Altındağ, Bursa'nın Osmangazi, Mersin'in Tarsus, İstanbul'un Ümraniye ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruş aktarıldı.
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