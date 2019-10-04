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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
04.10.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

5.8'lik depremin ardından yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı

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5.8'lik depremin ardından yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı

Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de hizmete kapatıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Oktay Düzgün, kısa süre önce DHA muhabirine alanında Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin doğum, cerrahi ve dahiliye gibi ana branşları bulunan Avcılar’daki üniversite kampüsündeki hastane polikliniğinde 7-24 hizmet verildiğini, günde 150-200 hasta hayvana müdahale edildiğini, yoğunluğa rağmen daha fazlasını da kabul edebileceklerini söylemişti.

Aynı zamanda Veterinerlik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Düzgün, muayene ve tedaviler için tam donanıma sahip olduklarını belirterek, şu bilgileri vermişti:
“Radyogiagnostik görüntüleme ünitemizde dijital röntgen, 1.5 Tesla MR ve yenilediğimiz ileri teknolojiye sahip 16 kesit multislice 3 boyutlu görüntü verebilen yeni bilgisayarlı tomografi cihazımız ile hafta içi hafta sonu fark etmeksizin 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Dahiliye kliniğinde; kardiyoloji, dermatoloji, üroloji, ekdokronoloji, gastroenteroloji, cerrahi kliniğinde ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, onkoloji, KBB, nöroşirurji, göz hastalıkları ve doğum kliniğinde jinekolojik ve meme hastalıkları gibi dallarda hizmet sunuluyor. Toplumumuzda, hayvan sevgisi her geçen gün arttığı için hasta potansiyeli de orantılı olarak artmaktadır. Hasta potansiyelimizin önemli bölümünü pet hayvanlar oluşturuyor. Bunların yanı sıra büyük ve egzotik hayvanlara da hizmet veriyoruz. Hastanemizdeki en büyük bölümümüz ise; radyodiagnostik görüntüleme ünitemizdir. Bu ünitemizde röntgen, ultrasonografi, endoskopi, bilgisayarlı tomografi ve MR yer alıyor. Eski tomografi cihazımızı yeniledik. 16 slice bilgisayarlı tomografimiz ile anestezi altında 1 dakika içerisinde hasta hayvanın tüm vücudunun 3 boyutlu tomografisini alabiliyoruz. 1.5 Tesla MR cihazımız ile de hastamızın görüntülerini yüksek kalitede kesitler alarak 3 planda değerlendirebiliyoruz. Bu görüntüleri CD ortamına kaydederek ve raporlayarak hasta sahibimize vermekteyiz. Arzu ederlerse kendi hekimlerine de konsültasyon hizmeti (Birkaç uzman hekimin birlikte hastalığa tanı koyması) vermekteyiz. Bu hizmetimizi 7/24 sağlamaktayız.”

5.8lik depremin ardından yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı
Prof. Dr. Oktay Düzgün, büyük bölümü kedi ve köpek olan hastaların yanı sıra kanatlı hayvanların da eksik olmadığı hastanedeki ameliyathanelerde birbirinden zorlu ameliyatların da yapıldığını vurgularken, 1 Eylül'ten itibaren randevulu sisteme geçmişlerdi.

5.8lik depremin ardından yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı
Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren kolon ve kirişlerindeki demirlerde korozyon ve burulma tespit edilen, kullanılması riskli değerlendirilen hastaneyi kapatma kararının '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nden bir gün önce verilmesi tesadüf oldu.

5.8lik depremin ardından yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı

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