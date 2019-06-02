5.6.7.8.9. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Bursluluk sınavı soruları ve cevapları, sınavdan çok öğrencilerin gündeminde yer almaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı bursluluk sınavı soruları ve cevapları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 5.6.7.8.9. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Devlet tarafından tahsis edilecek olan bursu alabilmek İOKBS bursluluk sınavına giren binlerce öğrenci, internet üzerinden sorular ve cevapları için sorgulamalarına başladı. Peki, 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk sınavı soruları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk sınavının soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak. Soru ve cevapların 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle erişime açılması bekleniyor.
BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.
SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA
İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
SINAV İTİRAZI EN GEÇ 5 GÜN İÇİNDE YAPILACAK
Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecek.
BURSLULUK SINAVINDA PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir
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