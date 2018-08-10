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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI/DHA
10.08.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

5.5 aylık kalbe 6 saat ameliyat

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5.5 aylık kalbe 6 saat ameliyat

Dünyada 300 bin doğumda bir görülen nadir kalp hastalığı “alcapa” ile dünyaya gelen 5.5 aylık Selin bebek, 6 saatlik açık kalp ameliyatını başarıyla atlattı. 14 günlük yoğun bakım süreci sonrası sağlığına kavuşan Selin bebeğin hikâyesi şöyle:

Kırklareli’nde yaşayan Bulgaristanlı Milena ve İbrahim Deniz çifti bir yıl önce evlendi. Çift, geçtiğimiz mart ayında Selin adını verdikleri kız bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Sorunsuz geçen hamilelik döneminin ardından dünyaya gelen Selin bebeğin rutin muayenesinde beklenmedik bir hastalık ortaya çıktı. Selin bebeğin hastalığı 1.5 ay süren tetkiklerin ardından tespit edildi. Alcapa adı verilen ve 300 bin doğumda bir görülen hastalıkla hayata gözlerini açan Selin bebek, tedavi için ailesi tarafından İstanbul’a getirildi. Kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan tarafından muayene edilen minik Selin, hızlı bir şekilde ameliyata alındı.

Anne Deniz, “Hastalığı ilk duyduğumda perişan oldum. Selin’i ameliyata uğurlarken çok mutsuz oldum. 5 aylık bir bebeğin ameliyatı 6 saat sürdü. Benim için, bir anne olarak çok zordu. Ardından 14 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakıma girip onu ilk gördüğümde çok ağladım. Ama şu an toparlıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

‘HASTALIK SİNSİ SEYREDİYOR’
Selin Deniz’in hastaneye geldiğinde yorgun bir kalbe sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Süleyman Özkan, “Bebeğimizin ameliyatını ilk 6 ayda yapmış olsak da kalbi oldukça yorgundu. Kalbi besleyen damarları ameliyat ile temiz kanın çıktığı yere bağladık. Kalp eski gücüne kavuştu. Artık normal bir bebek gibi büyümesi devam edecek. Selin bebeğin toparlanması zaman aldı ama şimdi oldukça iyi bir durumda” diye konuştu.
Alcapa hastalığının doğum sonrası ilk 6 ayda tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Sinsi seyreder ve başlangıçta klinik bir belirti vermeyebilir. Ne zaman kalp hastalığı ileri döneme gelirse o zaman sinyal daha belirginleşir. O zaman da bizim cerrahi açıdan yapacağımız bir şey kalmaz. Bu bebekler tedavi edilmezse yaşamın ilk yılında yüzde 90 oranında hayatlarını kaybederler. İlerleyen dönemde ise bebekler kalp nakli adayı olurlar” ifadelerini kullandı.

‘KİLO ALMIYOR VE KUSUYORSA DİKKAT’
Selin bebeğin yaşıtları gibi hayatına devam edeceğini belirten Özkan, aileleri şu sözlerle uyardı: “Bebek bir yaşına geldiği halde yürüyemiyor, kilo alamıyorsa tedavide biraz geç kalmış olabiliriz. Bebek ilk aylarda kilo alamıyorsa, beslenmesi bozuk ve yediğini kusuyorsa, sık ya da zor nefes alıyorsa mutlaka bir hekime başvurulması lazım.”

ALCAPA NEDİR?
m Kalbi besleyen koroner arterden en önemlisi olan sol taraftaki koroner arterin farklı bir yerde oluşmasına verilen isim. Koroner arter, normal çıkması gereken yerden değil kirli kan olan büyük damardan çıkıyor. Tedavi edilmezse ölüm oranı oldukça yüksek. Sinsice seyrettiğinden başlangıçta klinik bir belirti vermiyor.

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