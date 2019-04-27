5.315 kısıtlı seçmen daha araştırılacak
AK Parti’nin talebiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün yeni bir ara karar verdi ve İstanbul’da 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına hükmetti. YSK, daha önce AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar vererek ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için 5 gün süre vermişti.
YSK’DAN YENİ ARA KARAR
AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak İstanbul seçimlerine yönelik YSK’ya yeni bir dilekçe verdiklerini söyledi. Bu dilekçe 16 Nisan’daki büyükşehir itirazında verilen üçüncü dilekçe oldu. YSK’ya 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birlikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını kaydeden Özel, YSK’nın da bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu söyledi. Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden (dün) başladığını belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:
‘SÜRECİ BİRAZ UZATABİLİR’
“Bu durum süreci biraz daha uzatabilir. Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak. Böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktı. Şu anda ilçe seçim kurulları, kurul halinde sandıklardaki oy torbalarını açıyorlar içinden seçmen listelerine imzalı olanlara bakıyorlar.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU NETİCELENİR
Son kararın ardından 5 gün daha süre için karar verildi. En geç salı veya çarşamba günü ilçe seçim kurullarından buraya bütün sonuçlar gelebilirse önümüzdeki hafta sonunda inşallah hayırlı bir sonuçla neticelenir diye düşünüyorum.”
YSK, İstanbul ilçe seçim kurullarından gelen yanıtların ardından toplanıp İstanbul Büyükşehir, Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına dönük nihai kararı verecek. Bu karar kesin nitelik taşıyacak.
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