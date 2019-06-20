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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

4’üncü kez bilirkişide

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4’üncü kez bilirkişide

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme 4. kez dosyayı bilirkişiye gönderdi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.D. görevli olduğu Van’dan SEGBİS sistemi ile katıldı. O gün Okmeydanı’nda görevli olan 3 polis tanık olarak dinlenirken, uzak bölgelerde görevli olduklarını, olayı görmediklerini belirtti. Sanık avukatları da alınan bilirkişi raporlarının varsayımlara dayandığını söyleyerek sanığın bu raporlara göre cezalandırılamayacağını savundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık olduğu iddia edilen görüntülerde sağ kolu dirseğinden sargılı kişinin ZET tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı davranıp davranmadığı ve kusurunun olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi. Mahkeme, raporların ve dosyanın İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’nda görevli ikisi gaz tüfeği eğitmeni olmak üzere üç kişilik bilirkişiye verilmesine hükmetti. 

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