4’üncü kez bilirkişide
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme 4. kez dosyayı bilirkişiye gönderdi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.D. görevli olduğu Van’dan SEGBİS sistemi ile katıldı. O gün Okmeydanı’nda görevli olan 3 polis tanık olarak dinlenirken, uzak bölgelerde görevli olduklarını, olayı görmediklerini belirtti. Sanık avukatları da alınan bilirkişi raporlarının varsayımlara dayandığını söyleyerek sanığın bu raporlara göre cezalandırılamayacağını savundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık olduğu iddia edilen görüntülerde sağ kolu dirseğinden sargılı kişinin ZET tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı davranıp davranmadığı ve kusurunun olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi. Mahkeme, raporların ve dosyanın İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’nda görevli ikisi gaz tüfeği eğitmeni olmak üzere üç kişilik bilirkişiye verilmesine hükmetti.
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