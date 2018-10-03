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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)
03.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

4'üncü kez alkolden yakalandı, pişkinliğiyle pes dedirtti

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4'üncü kez alkolden yakalandı, pişkinliğiyle pes dedirtti

KARABÜK'te, 1,5 ayda 4'üncü defa alkollü yakalanan sürücü, "Durmadan bana vuruyorsunuz. Ben namussuz muyum? Ne yaptım ben? Psikiyatriye götürün, bana bir iyilik yapacaksanız eğer" dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde alkol denetimi yaptı. Kentin 2 noktasında yapılan denetimlerde alkolmetreyi üfleyen Ramazan D.'nin 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetini soran polis ekiplerine ehliyeti üç defa kaptırdığını söyleyen Ramazan D., aracını çalışmadığı için iterek götürdüğünü ve bu nedenle de kendisine ceza yazılamayacağını öne sürdü. Ramazan D., "Ne yaptım ben? Arabam çalışmıyor diye iterek getiriyorum buraya. 2-3 bira içtim ne oldu yani? Hırsızları yakalasanıza. Yazıklar olsun. Bu arabanın neresine ceza yazıyorsunuz? Ellerimi görmüyor musunuz? Nasır. Ekmek param için uğraşıyorum ben. Satsam satamıyorum. Yazdınız 15-20 bin TL. Nasıl ödeyeyim?" dedi.

Cep telefonunu ve cüzdanını fırlatan Ramazan D., kendisini sakinleştirmek isteyen polislere, "Durmadan bana vuruyorsunuz. Ben namussuz muyum? Ne yaptım ben? Psikiyatriye götürün, bana bir iyilik yapacaksanız eğer" diye konuştu.

Daha önce de 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Ramazan D,'ye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, aracın ruhsat sahibi eşine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 TL ceza kesildi. Ehliyetine el konulma süresi 5 yıla çıkartıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. Ramazan D.'nin 2 hafta önce alkollü yakalandığı polislere bir daha alkol almayacağına dair söz vermesi kameralara yansımıştı.

SÜRÜCÜDEN POLİSE AŞURE İKRAMI

Kontrol noktasında alkolmetreyi üfleyen ve alkollü olmadığı anlaşılan Bahattin Yel, bir süre sonra tekrar geldiği kontrol noktasındaki polislere otomobilinin bagajından çıkardığı aşureleri ikram etti. Polis ekipleri, Bahattin Yel'e teşekkür etti.

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