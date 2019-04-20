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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
20.04.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

4'üncü kattan düşen genç kızın başında ağlayan sevgilisi müebbetle yargılanacak

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4'üncü kattan düşen genç kızın başında ağlayan sevgilisi müebbetle yargılanacak

BURSA'da, Fatma Konu'nun (22) 4'üncü kattaki evin penceresinden düşüp, yaralanması olayıyla ilgili tutuklanan erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım (30) hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Fatma Konu'nun "Pencerenin koluna elimi uzattığım sırada iki el sert bir şekilde aşağıya doğru beni itti" sözlerine yer verildi. İbrahim Yıldırım olayın ardından genç kızın başında ''Sen ne yaptın, ölme'' diye gözyaşı dökmüştü.

Olay, 2 Mart tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Konu ile erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım arasında iddiaya göre evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fatma Konu, apartmanın 4'üncü katındaki evin penceresinden düştü.

Kanlar içinde kalan Fatma Konu, ağır yaralandı. Koşarak merdivenlerden inen İbrahim Yıldırım, Fatma Konu’nun yanına gitti, başında ''Sen ne yaptın, ölme'' diyerek ağlayıp, çevredekilerden yardım istedi.

Ağır yaralanan Fatma Konu, çağrılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Fatma Konu ise gördüğü tedavi sonucu sağlığına kavuştu.

'PENCEREYİ KAPATIRKEN İKİ ELİYLE SERT BİR ŞEKİLDE İTTİ'

Bursa Cumhuriyet Savcısı Necmettin Saygın’ın hazırladığı iddianamede, tutuklu İbrahim Yıldırım hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede, Fatma Konu'nun, "Olay gecesi gazinoya gidip alkol aldım. Eve döndüğümde erkek arkadaşım evdeydi. Yatak odama geçip, üzerimi değiştirirken daha önce evin havalanması için açık bıraktığım pencereye doğru gittim.

Tam pencerenin koluna elimi uzattığın esnada, iki elin sert bir şekilde aşağıya doğru beni ittiğini hissettim. İkimizden başka evde kimse yoktu. Daha önceki tartışmalarımıza ilişkin sanığın telefonumda tehdit mesajları var.

İbrahim Yıldırım’dan şikayetçiyim” ifadesine yer verildi. Ayrıca iddianamede İbrahim Yıldırım’ın da Fatma Konu ile 4,5 yıldır arkadaş olduklarını, alkol aldığından dolayı tartışmalarının bulunduğunu, olay anında yatak odasına gittiğini, ardından kendisinin de odaya girmesiyle müştekinin ellerini havada gördüğünü, şoka girdiğini, merdivenlerden inerek yardım ettiğini ve 112 Acil'i aradığını belirttiğine yer verildi.

Yıldırım, önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.

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