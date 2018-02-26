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    4'ü yakalandı ve sınır dışı edildi

    İHA
    26.02.2018 - 20:17 | Son Güncelleme:

    Karabük’te Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında bir eve baskın yaptı. Baskında 4 Azeri uyruklu kadın gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi.

    Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince 100. Yıl Mahallesi'nde bir adreste yabancı uyruklu bayan şahıslara fuhuş yaptırıldığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon yapıldı.

    Azeri uyruklu Z.M. isimli kadının ikametine yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giren M.I., L.I. ve U.M. ile müşteri olarak bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
    Yapılan çalışmalar kapsamında Z.M.'nin, kendisi gibi Azeri olan ve ülkeye yasa dışı yollarla giren M.I., L.I. ve U.M. isimli şahısları 100 TL karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

    Emniyette ifadeleri alınan Azerbaycan uyruklu 4 kadın ve 2 erkek müşteriye fuhuş yaptıkları için 521’er TL idari para cezası uygulandı. İfadeleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 4 Azeri kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

    Etiketler: karabük , sınır dışı , fuhuş , son dakika
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