4’te 1’i temiz

ZEYTİN Dalı harekâtı 40’ıncı günü geride bırakırken, Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada yer alan veriler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin hilal tamamlandıktan sonra teröristleri iyice sıkıştırdığını gösterdi. Önceki gün etkisiz hale getirilen terörist sayısını 2 bin 83 olarak açıklayan Genelkurmay, dün bu sayının 2 bin 184’e yükseldiğini duyurdu. İki günün verileri karşılaştırıldığında, bir günde 101 teröristin etkisiz hale getirildiği görülüyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki artış, özellikle olumsuz hava koşullarına rağmen TSK ve ÖSO’nun baskıyı arttırdığı şeklinde yorumlandı. Güvenlik kaynakları, harekâtta Afrin bölgesinin yaklaşık yüzde 25’inin teröristlerden temizlendiği bilgisini paylaştı.

SIZMALAR ENGELLENİYOR

Bölgeden gelen haberlerde Raco, Şeyh El Hadid ve Cinderes’i güney, güneybatı ve batıdan kuşatan birliklerin merkeze 1-1.5 kilometre uzaklıkta oldukları bilgisi yer aldı. Özellikle Raco ve Cinderes’e hâkim tepelere mevzilenen TSK ve ÖSO, bu kentlerin dışındaki terör hedeflerini yoğun şekilde vuruyor. Raco Dağı eteklerinde terörden temizlenen Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala köyüne sızmaya çalışan teröristler vuruldu. Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla imha edildi.

BÖLÜM BÖLÜM TEMİZLİK

Yetkililer Raco ve Cinderes kuşatmalarından sonra başlaması planlanan meskûn mahal operasyonlarında, sivillerin zarar görmemesi için bölüm bölüm ilerlenmesinin planlandığını bildirdi. Teröristlerin meskûn mahallerde kırsaldakinden çok daha farklı ve tehlikeli patlayıcı tuzaklar kuracağı değerlendiriliyor.

DEV ÇUKUR VE TÜNELLER

TSK tarafından 6 Şubat’ta teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip, yaklaşık 800 metre rakımlı Sakarkaya Tepesi’nde, örgüt mensupları tarafından iş makineleriyle inşa edilen dev çukur ve tüneller görüntülendi. Teröristlerin Kilis’in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları arasındaki hâkim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı. Teröristlerin bir bölümü Türkiye sınırına doğru uzanan tünellerden sızmayı amaçladıkları bildirildi. Harekât kapsamında tünellerin bir kısmı yerle bir edildi. Bu arada ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme kabiliyetine sahip ‘Serçe’ isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat izliyor. (AA)