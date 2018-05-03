4’lü ittifak hafta sonuna kaldı

Dört partinin liderlerinin birlikte yapacakları açıklamanın ertelenme gerekçesi olarak kulislere yansıyan, ‘liste krizi’ iddiaları ise taraflarca doğrulanmadı. Gecikmeye gerekçe olarak da oluşturulan ittifak ilkelerinin yer aldığı ortak protokolün partilerin yetkili kurullarından geçirilmesi süreci gösteriliyor. Açıklamanın genel başkan yardımcıları tarafından yapılabileceği de belirtilirken, ittifak kulislerinde ise “Açıklamanın liderler tarafından yapılması ittifakı daha güçlü kılacaktır” değerlendirmesi öne çıkıyor.