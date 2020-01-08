ANKARA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 08:00,
49 ilde NarkoNet operasyonu
Sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirmenin yanı sıra satışla ilgili de paylaşımlar yapılması üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Çalışmaların ardından 49 ilde eşzamanlı ‘NarkoNet’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında sosyal medyadaki kişisel hesaplarında uyuşturucu madde kullanımını özendiren 137 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltına alındıkları illerde sorgulanırken, soruşturmanın genişleyeceği öğrenildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle