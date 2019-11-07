48 yıllık yasa değişti... Balıkçılıkta yeni dönem

VAHŞİ AVCILIĞA SON

- Düzenlemeye göre bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü ya da uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve ilgili bakanlığın izni alınmaksızın elektrik, elektroşok ve hava tazyikiyle elde edilen su ürünlerine el konulup mülkiyeti kamuya geçirilecek. Bu su ürünleri, satış bedeli bütçeye gelir kaydedilmek üzere satılabilecek. İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit trolle elde edilen su ürünleri de yine aynı yaptırımla karşı karşıya kalacak. Ayrıca bu şekilde avlananlara 10 bin lira idari para cezası da verilirken, av araç gereçlerine de el koyulacak.

50 BİN LİRAYA KADAR AĞIR CEZA

- Ruhsat tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere 1000 liradan 5 bin liraya kadar, gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip veya donatanlarına 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Amatör avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket eden kişilere 250 liradan 500 liraya, amatör avcılıkta kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 500 liradan 5 bin liraya kadar, ticari avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

IŞIKLA AV CEZASI

- İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan ya da bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip ya da donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek. Elde edilen su ürünlerine ve gemi hariç, av gemisine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın avcılık amacıyla ışık sağlayan her türlü su araçlarına ve edavatına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri, kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınacak. Tekrarlanması halinde iptal edilecek ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

AMATÖR AVCILIK KURALLARI

Amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere 500 lira, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 750 lira idari para cezası uygulanacak. Elde edilen su ürünlerine ve gemi hariç kullanımı yasak istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Aynı kabahatin tekrarı halinde istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç kullanılan araçlara el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek. Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibarıyla istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği süre içinde her ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılması yasak su ürünlerini nakledenlere, satanlara 500 bin lira, bunları imalatta kullananlara, işleyenlere, muhafaza edenlere ve ihraç edenlere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

- Deniz ve iç sularda balıklandırma yapan veya bu kaynaklara diğer su ürünlerini bırakan gerçek kişilere 10 bin lira, tüzelkişilere 20 bin lira para cezası uygulanacak.

BALIKÇILIĞA UYDU TAKİBİ

- Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla uydu dahil her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek. Bakanlık, uzaktan algılama sistemlerini kurma, kurdurma ve işletebilme yetkisine sahip olacak. Bakanlık, bu konularda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilecek.

BALIK ASANSÖRÜ

- Akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak baraj ve regülatör gibi su yapılarında su ürünlerinin geçmesine özel balık geçidi yapılması ve işler durumda bulundurulması zorunlu olacak. Bu kapsamdaki balık geçidi, balık asansörü ve diğer yapılara ilişkin projelerin onayı, kontrollüğü ve kabulü inşaat tekniği açısından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ya da yaptırılacak. Kaynakların korunması amacıyla su ürünlerinin yurtdışına çıkarılması ve canlı olarak yurtiçine sokulması izne tabi olacak.

YABANCI AVCILARA PARA CEZASI

- İzinsiz su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin sahiplerine 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Tesisin şartlara uygun hale getirilmesi için 3 ay süre verilecek, bu sürenin sonunda aykırılığın giderilmemesi halinde ceza iki katı olarak uygulanacak. 30 günlük ek sürenin sonunda da aykırılığın giderilmemesi halinde kapatılacak. Yabancı turistler ile etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar dışında su ürünleri avcılığı yapan Türk vatandaşı olmayan kişilere 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kaynakların korunması amacıyla, su ürünlerinin yurtdışına çıkarılması ve canlı olarak yurtiçine sokulmasına aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu su ürünleri, istihsal ve nakil vasıtalarına el koyularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.

TROL CEZASI

- İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trolle avcılık yapanlara 10 bin lira, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 20 bin lira idari para cezası verilecek. Elde edilen su ürünleri ile kullanılan araçlara el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek. Fiilin iki yıl içinde tekrarı halinde kullanılan gemilerin sahip veya donatanlarına bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek ve elde edilen su ürünleri ile kullanılan araçlara el koyulacak. Dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 7 bin lira idari para cezası verilecek. Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, göz açıklıkları tayin olunan asgari ölçülerden küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü veya kombine trolünü dip trolü olarak kullananlar hakkında ceza uygulanacak.