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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN (DHA)
08.10.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

48 yıl sonra 'Gençlik hatası' dedi

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48 yıl sonra 'Gençlik hatası' dedi

48 yıl önce kuzenine ait pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya giden ve yıllarca çalıştıktan sonra emekli olup Türkiye'ye dönen 81 yaşındaki Musa K. hakim önüne çıktı. Mahkemedeki savunmasında suçunu cahillik olarak nitelendiren Musa K., “O zamanlar gençtik, anlamadan bir cahillik yaptık. Bu yöntemle yurt dışına çok giden oldu o zamanlar” dedi.

Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde oturan Musa K. ile kuzeni Veysel K., 1970 yılında Almanya'ya işçi gitmek için başvuruda bulundu. Veysel K.'nin başvurusu onaylandı, Musa K.'ninki ise reddedildi. İddiaya göre, o dönem hastalanan kuzeni ile anlaşan Musa K., Veysel K.'nin pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Almanya'da bir fabrikada işe giren Musa K., yıllarca Türkiye'ye gelip gitti, ancak pasaportundaki sahtecilik fark edilmedi. Almanya'da emekli olan Musa K., 15 yıl önce yurda kesin dönüş yaparak memleketine yerleşti.

YENİ PASAPORT BAŞVURUSU YAPINCA

3 yıl önce Almanya'ya yakınlarını ziyarete gitmek isteyen Musa K., kuzeni Veysel K. adına yeni pasaport başvurusunda bulundu. Veysel K. adına onaylanan pasaportun teslimi için haber bekleyen Musa K. yerine, kargo yetkilileri Veysel K.'nin torunu Mustafa K.'ye ulaştı. Mustafa K.'nin kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi. Yapılan incelemede, pasaporttaki kimlik bilgilerinin Veysel K.'ye, fotoğrafın ise Musa K.'ye ait olduğu anlaşıldı ve 48 yıllık sahtecilik ortaya çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Musa K., Veysel K. ve torunu Mustafa K.'nin ifadelerine başvuruldu. Musa K. savcılık ifadesinde, "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, ona izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Almanya'ya gitmek üzere yeniden başvuruda bulundum. Pasaport gelmiş teslim için, Mustafa K.'yi aramışlar, o da pasaportun dedesi Veysel K.'ye fakat resmin de bana ait olduğunu söylemiş" dedi.

DURUŞMA BAŞLADI, KENDİSİNİ SAVUNDU

Hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Musa K.’nın yargılanmasına 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada hakim karşına çıkan Musa K., iddia konusu olayı nasıl yaptığını anlattı. Savunmasında hata yaptığını kabul eden Musa K., “O zamanlar gençtik, anlamadan bir cahillik yaptık. Bu yöntemle yurt dışına çok giden oldu o zamanlar. Bazı dönemler izinli olarak Türkiye’ye geldim. Yeni pasaportum için Veysel’in torunu aradılar, o da kimlik bilgilerinin dedesine, fotoğrafın ise bana ait olduğunu söyledi. Yaptığım yanlış ortaya çıktı” dedi.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ'

Veysel K.'nin torunu Mustafa K., da dedesi ve Musa K.'nin yıllar önce Almanya'ya gitmek için bu tür girişimlerde bulunduklarını belirterek, ailelerinin şikayetçi olmadığını söyledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

 

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