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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
14.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

48 milyon belge dijital ortamda

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48 milyon belge dijital ortamda

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Arşivleri’nde 48 milyon 291 bin 865 belgenin görüntüsü dijital ortama aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yürüttüğü çalışmayla devletin tüm arşivlerinin tek merkezden erişime açılmasını sağlayacak Devlet Arşiv Ağı oluşturulması çalışmalarında son aşamaya gelindi. Böylece kamuda üretilen belgelerin daha düzenli oluşturulması, bu alandaki maliyetlerin düşürülmesi ve belgelere kolay erişimin sağlanması için kurumlarda e-belge Yönetim Sistemi, Saklama Süreli Standart Dosya Planı ve arşivcilik konularında rehberlik, eğitim ve denetim çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarla 2016 yılından itibaren yenileme çalışmaları tamamlanan arşiv kataloglarının internet üzerinden taranabilmesi de sağlandı. Böylece araştırmacılara internet üzerinden son 17 ayda 472 bin 350 belge görüntüsü verildi. 19 Ekim 2018 tarihi itibariyle sisteme kayıtlı yerli ve yabancı araştırmacı sayısı ise 63 bin 351’e ulaştı.

447 BİN BELGE GETİRİLDİ

45 ülkeyle imzalanan Arşivlerarası İşbirliği Protokolü sayesinde Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika’daki Osmanlı mirasının gün yüzüne çıkarılması için 447 bin 209 belge görüntüsü yurtdışından Türkiye’ye kazandırıldı. Bu belgeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından milli ve milletler arası stratejilerin belirlenmesinde, politikaların uygulanmasında ve ülkemizin tarih temelli tezlerinin güçlendirilmesine yönelik belgeye dayalı yayınların hazırlanmasında kullanılacak.

2023 hedefleri doğrultusunda yaklaşık 40 milyon tarihi belge görüntüsünün daha elektronik ortama geçirilmesi planlanıyor.

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