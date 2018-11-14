48 milyon belge dijital ortamda
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Arşivleri’nde 48 milyon 291 bin 865 belgenin görüntüsü dijital ortama aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yürüttüğü çalışmayla devletin tüm arşivlerinin tek merkezden erişime açılmasını sağlayacak Devlet Arşiv Ağı oluşturulması çalışmalarında son aşamaya gelindi. Böylece kamuda üretilen belgelerin daha düzenli oluşturulması, bu alandaki maliyetlerin düşürülmesi ve belgelere kolay erişimin sağlanması için kurumlarda e-belge Yönetim Sistemi, Saklama Süreli Standart Dosya Planı ve arşivcilik konularında rehberlik, eğitim ve denetim çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalarla 2016 yılından itibaren yenileme çalışmaları tamamlanan arşiv kataloglarının internet üzerinden taranabilmesi de sağlandı. Böylece araştırmacılara internet üzerinden son 17 ayda 472 bin 350 belge görüntüsü verildi. 19 Ekim 2018 tarihi itibariyle sisteme kayıtlı yerli ve yabancı araştırmacı sayısı ise 63 bin 351’e ulaştı.
447 BİN BELGE GETİRİLDİ
45 ülkeyle imzalanan Arşivlerarası İşbirliği Protokolü sayesinde Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika’daki Osmanlı mirasının gün yüzüne çıkarılması için 447 bin 209 belge görüntüsü yurtdışından Türkiye’ye kazandırıldı. Bu belgeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından milli ve milletler arası stratejilerin belirlenmesinde, politikaların uygulanmasında ve ülkemizin tarih temelli tezlerinin güçlendirilmesine yönelik belgeye dayalı yayınların hazırlanmasında kullanılacak.
2023 hedefleri doğrultusunda yaklaşık 40 milyon tarihi belge görüntüsünün daha elektronik ortama geçirilmesi planlanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle