48 kentte oylar düştü 31 ilde yükseldi

CHP, 600 sandalyeye çıkartılan TBMM’de 146 milletvekilliği kazandı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise 550 milletvekilinin 134’ünü almıştı. CHP’de 65 milletvekili yeniden seçildi.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’yla dördüncü genel seçimde yüzde 22.7 ile en düşük oy oranını aldı. CHP 2011 seçimlerinde yüzde 25.98, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 24.95, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 25.32 oy almıştı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise yüzde 30.8 ile CHP’den 8.1 puan daha fazla oy aldı.

HAYIR BLOKUNUN ALTINDA

CHP’nin içinde yer aldığı Millet İttifakı oyları ve HDP’nin oyu 16 Nisan Referandumu’nda ‘hayır’ blokunun altında kaldı. Hayır blokunda yer alan Millet İttifakı yüzde 33.96, HDP ise yüzde 11.69 oranında oy aldı. Toplamda hayır bloku bileşenleri yüzde 45.65 oranında oy topladı. 16 Nisan 2017 referandumunda ‘hayır’ oyları yüzde 48.6 çıkmıştı.

CHP Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Karaman, Adıyaman, Şanlıurfa, Kırıkkale, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Yozgat’ta ittifak kurduğu Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin oylarıyla birer milletvekili çıkardı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde yurtdışı oyların dağılmasıyla Meclis’e giremeyen Ali Öztunç, bu kez yurtdışı oylar sayesinde Kahramanmaraş milletvekili oldu.

Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da CHP birer milletvekili düşerken, Denizli, Konya, Muğla ve Ordu’da var olan milletvekillerine birer yenisini ekledi. CHP 38 ilde de vekil sayısını korudu.

CHP’nin diğer siyasi partilerin üzerinde oy aldığı iller değişmedi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Aydın ve Muğla CHP’nin rakiplerini geride bıraktığı iller oldu. Bu illerde CHP oyları, 1 Kasım 2015 seçimlerine oranla düştü.

CHP en yüksek oyu yüzde 48.14 oranıyla Kırklareli’nden aldı. 1 Kasım 2015’te yüzde 55.7 oy almıştı. Edirne’de 45.98 oy alan CHP, İzmir’de 41.47, Muğla’da 41.30 Tekirdağ’da 38,56, Aydın’da ise 34.21 oranında oy topladı. CHP 1 Kasım’da Edirne’de 57, İzmir’de 47.67, Aydın’da 40.81, Muğla 48.37, Tekirdağ’da ise 45.67 oranında oy kazanmıştı.

Tunceli’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce, vekillik seçiminde HDP ilk sırayı aldı.

DOĞU’DA DÜŞÜK OY

CHP’nin en düşük oy aldığı iller doğu illeri oldu: Batman’da yüzde 1.36, Bingöl’de yüzde 1.78, Muş’ta yüzde 1.98, Diyarbakır’da yüzde 2.00, Siirt’te yüzde 2.04... CHP 2 ilde yüzde 10, 20 ilde de yüzde 5’in altında kaldı.