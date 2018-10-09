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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
09.10.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

48 gündür haber alınamıyor! Eşinden yürek burkan sözler

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48 gündür haber alınamıyor! Eşinden yürek burkan sözler

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolu temizlik işçisi Murat Tekin'den (48), 22 Ağustos'tan beri haber alınamıyor. Haber alamadığı eşinin hayatından endişe eden Sakine Tekin (44), "Bizim maddi ve manevi sıkıntımız yoktu. Eşimin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bir an önce bulunması için aramadık yer bırakmadık. 3 çocuğumuz var, evimiz kira. Eşimin kaybolması bizi çok etkiledi. Sadece kimliğini alarak gitmiş. Cüzdanı ve içindeki 2 bin TL maaşı bile burada bırakmış" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gece vardiyasında çalışan işçi 3 çocuk babası Murat Tekin, 22 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, evine yemeğe gideceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Eve gelen Tekin, içinde 2 bin TL bulunan cüzdanını bırakarak, sadece kimliğini yanına aldı ve dışarı çıktı. Eşini sabah evde göremeyen, sonrasında ise kendisine ulaşamayan Sakine Tekin, polise kayıp başvurusunda bulundu. 48 gündür haber alınamayan Murat Tekin'in en son 25 Ağustos'ta, Efeler ilçesindeki Sevgi Yolu'ndan geçtiği belirlendi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Tekin'in elinde bavul taşıdığı görüldü. Cep telefonu sinyalinden yapılan takipte Murat Tekin'in 17 saniyelik görüşme yaptığı, daha sonra telefonundan sinyal de alınamadığı ortaya çıktı.

48 gündür haber alınamıyor Eşinden yürek burkan sözler

Hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Sakine Tekin, "Benim kocamı bir işe karıştırdılar yoksa bizi bırakıp gitmezdi. Haftalardır bir haber alırız diye bekliyoruz ama hiçbir ize rastlamadık. Bizim maddi ve manevi sıkıntımız yoktu. Eşimin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bir an önce bulunması için aramadık yer bırakmadık. 3 çocuğumuz var, evimiz kira. Eşimin kaybolması bizi çok etkiledi. Sadece kimliğini alarak gitmiş. Cüzdanı ve içindeki 2 bin TL maaşı bile burada bırakmış" dedi.

 

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