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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Merve AKÇİÇEK/İSTANBUL
07.08.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

48 bin kişinin kimlik bilgilerini ele geçirmişler

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İstanbul’da ulusal bankalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahtelerini yaparak müşterilerin kimlik bilgileri ile şifrelerini çalan çeteye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde 48 bin kişinin kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirildi. Ağına düşürdükleri vatandaşları 43 milyon lira zarara uğratan şüphelilerden 17’si tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ulusal bankalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahtelerini yaparak binlerce kişiyi dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde, banka müşterilerinin kimlik bilgilerini ve şifrelerini temin eden çete üyelerinin, bu yöntemle şahısların bankalarında yer alan paraları başka hesaplara transfer ederek haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı.

BİNLERCE KİŞİYİ AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER

Jandarma ekipleri, aylar süren fiziki ve teknik takipler ile Bankalararası Kart Merkezleri ile yürütülen çalışmalar neticesinde, organize suç örgütüne ait yedi ilçedeki adresleri tespit etti. Ekipler, adreslerinin tamamının güvenlikli siteler ile lüks rezidanslar olduğunu belirledi. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri İstanbul’da Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan örgüte ait adresler ile lüks rezidanslarda bulunan dördü illegal çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Örgüt üyelerinin yakalanmamak için kapı girişlerinde bulunan zil kapaklarının altına güvenlik kameraları gizledikleri belirlendi.

361 SUÇTAN ARANIYORDU

Düzenlenen operasyonda örgüt lideri H.H.E. ile örgüt yöneticisi F.E.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı. Yakalanan organize suç örgütü üyelerinden Ö.E.’nin 361 nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. İllegal çağrı merkezlerinde ve şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, üç tablet, 167 SIM kart, 76 banka kartı, 16 taşınabilir modem cihazı, bir pos cihazı, 48 bin kişinin kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, yedi lüks otomobil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Çökertilen organize suç örgütünün bugüne kadar 11 ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini yaptıkları, bu şekilde on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi.  Düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma yaptığı açıklamada, geçen yıl Ağustos ayında aynı çete üyesi 39 kişinin yakalanarak tutuklandığını belirtti. Gerçekleştirilen son operasyonda ise çetenin liderlerinin de yakalandığı açıklandı.

48 bin kişinin kimlik bilgilerini ele geçirmişler


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