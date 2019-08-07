48 bin kişinin kimlik bilgilerini ele geçirmişler
İstanbul’da ulusal bankalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahtelerini yaparak müşterilerin kimlik bilgileri ile şifrelerini çalan çeteye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde 48 bin kişinin kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirildi. Ağına düşürdükleri vatandaşları 43 milyon lira zarara uğratan şüphelilerden 17’si tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ulusal bankalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahtelerini yaparak binlerce kişiyi dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde, banka müşterilerinin kimlik bilgilerini ve şifrelerini temin eden çete üyelerinin, bu yöntemle şahısların bankalarında yer alan paraları başka hesaplara transfer ederek haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı.
BİNLERCE KİŞİYİ AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER
Jandarma ekipleri, aylar süren fiziki ve teknik takipler ile Bankalararası Kart Merkezleri ile yürütülen çalışmalar neticesinde, organize suç örgütüne ait yedi ilçedeki adresleri tespit etti. Ekipler, adreslerinin tamamının güvenlikli siteler ile lüks rezidanslar olduğunu belirledi. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri İstanbul’da Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan örgüte ait adresler ile lüks rezidanslarda bulunan dördü illegal çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Örgüt üyelerinin yakalanmamak için kapı girişlerinde bulunan zil kapaklarının altına güvenlik kameraları gizledikleri belirlendi.
361 SUÇTAN ARANIYORDU
Düzenlenen operasyonda örgüt lideri H.H.E. ile örgüt yöneticisi F.E.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı. Yakalanan organize suç örgütü üyelerinden Ö.E.’nin 361 nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. İllegal çağrı merkezlerinde ve şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, üç tablet, 167 SIM kart, 76 banka kartı, 16 taşınabilir modem cihazı, bir pos cihazı, 48 bin kişinin kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, yedi lüks otomobil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI
Çökertilen organize suç örgütünün bugüne kadar 11 ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini yaptıkları, bu şekilde on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma yaptığı açıklamada, geçen yıl Ağustos ayında aynı çete üyesi 39 kişinin yakalanarak tutuklandığını belirtti. Gerçekleştirilen son operasyonda ise çetenin liderlerinin de yakalandığı açıklandı.
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