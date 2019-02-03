‘48 aydır sahadayım bir tek düğün cenaze kaçırmadım’
Demokratik Sol Parti’nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, CNN TÜRK’e konuk oldu.
Sarıgül, adaylık süreciyle ilgili şunları söyledi: “5 yıl önce ‘Sarıgül en değerli adayım’ diyorsunuz 5 sene sonra Sarıgül’ü kendi ilçesinde aday yapmakta zorlanıyorsunuz. Seçime 57 gün var. Hâlâ adaylar belli değil. Kılıçdaroğlu’na asla kırgın değilim. Kendisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Sayın Başkan’ın çevresinde ona eksik bilgiler veren ve yanlış yönlendiren kadrolar var. CHP’de partinin iktidar olmasını istemeyen kadrolar var. Beni CHP’den bir tek yönetici aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da beni aramadı ama yakın çevresinden telefonlar geldi. 48 aydır çalışıyorum. Sahadayım. Belediye başkanlığında boşluk olmaz. Bir tek düğün, cenaze kaçırmadım. Kafam tamamen Şişli’de. 1 yıl içerisinde orayı eski havasına kavuşturmak istiyorum.”
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