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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İpek YEZDANİ
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

47 ülkede çalışanların haklarını denetleyecek

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
47 ülkede çalışanların haklarını denetleyecek

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi ülkelerindeki kadınların ve çalışanların haklarını iyileştirmek için çalışacak olan Yusuf Balcı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Türkiye açısından önemli bir görev olduğunu belirterek, “Türkiye açısından haksız ve önyargılı eleştirilerin azalması, Türkiye’nin uluslararası sistemde daha fazla yer alması, daha fazla kabul görmesi, itibarının artması söz konusu olacak” dedi.

Prof. Dr. Balcı, komitedeki görevini şöyle tarif etti: “Avrupa Sosyal Şartı, her türlü sosyal hakkın detaylı olarak ele alındığı bir anlaşma. Buna üye Türkiye’nin de dahil olduğu 47 ülke var. Her ülke rapor gönderiyor ve kendi ülkesindeki gelişmeleri anlatıyor, ülkelerin gönderdiği bu raporların uygun olup olmadığını da bu komite değerlendiriyor. Ayrıca çalışanlardan ve sendikalardan gelen toplu şikayetleri de değerlendiriyoruz.”

SEÇİLME KRİTERLERİ

Komiteye seçilenlerde “itibarlı, bağımsız ve çalışma hayatıyla ilgili yetkin olması” özellikleri arandığını belirten Prof. Balcı, “Ayrıca biz de göreve başlamadan önce tarafsızlık ve bağımsızlık yemini ediyoruz“ dedi. Prof. Balcı, seçilmesinin Türkiye açısından önemini de anlattı:

“Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizde, Avrupa ile olan ilişkilerimizde, temel haklar, insan hakları, sosyal haklar, uluslararası camianın önem verdiği konular. Bu alanlarda Türkiye haklı-haksız bir takım eleştiriler hep almıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları gibi teknik görünen kuruluşlarda da haksız ve önyargılı değerlendirmeler olabiliyor. Türkiye açısından buralardan gelebilecek eleştirilerin azalması, uluslararası sisteme entegre olma, sistemde daha fazla yer alma ve daha fazla kabul görme, itibarının artması gibi boyutları söz konusu. Bu haklar geliştikçe Türk insanının hakları gelişir.”

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne Türkiye’nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Balcı, 47 üye ülkeden 40’ının oyunu alarak seçildi. Prof. Balcı, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkedeki çalışanların ve kadınların haklarında iyileştirmelerin yapılıp yapılmadığını denetleyecek.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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