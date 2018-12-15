47 ülkede çalışanların haklarını denetleyecek
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi ülkelerindeki kadınların ve çalışanların haklarını iyileştirmek için çalışacak olan Yusuf Balcı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Türkiye açısından önemli bir görev olduğunu belirterek, “Türkiye açısından haksız ve önyargılı eleştirilerin azalması, Türkiye’nin uluslararası sistemde daha fazla yer alması, daha fazla kabul görmesi, itibarının artması söz konusu olacak” dedi.
Prof. Dr. Balcı, komitedeki görevini şöyle tarif etti: “Avrupa Sosyal Şartı, her türlü sosyal hakkın detaylı olarak ele alındığı bir anlaşma. Buna üye Türkiye’nin de dahil olduğu 47 ülke var. Her ülke rapor gönderiyor ve kendi ülkesindeki gelişmeleri anlatıyor, ülkelerin gönderdiği bu raporların uygun olup olmadığını da bu komite değerlendiriyor. Ayrıca çalışanlardan ve sendikalardan gelen toplu şikayetleri de değerlendiriyoruz.”
SEÇİLME KRİTERLERİ
Komiteye seçilenlerde “itibarlı, bağımsız ve çalışma hayatıyla ilgili yetkin olması” özellikleri arandığını belirten Prof. Balcı, “Ayrıca biz de göreve başlamadan önce tarafsızlık ve bağımsızlık yemini ediyoruz“ dedi. Prof. Balcı, seçilmesinin Türkiye açısından önemini de anlattı:
“Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizde, Avrupa ile olan ilişkilerimizde, temel haklar, insan hakları, sosyal haklar, uluslararası camianın önem verdiği konular. Bu alanlarda Türkiye haklı-haksız bir takım eleştiriler hep almıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları gibi teknik görünen kuruluşlarda da haksız ve önyargılı değerlendirmeler olabiliyor. Türkiye açısından buralardan gelebilecek eleştirilerin azalması, uluslararası sisteme entegre olma, sistemde daha fazla yer alma ve daha fazla kabul görme, itibarının artması gibi boyutları söz konusu. Bu haklar geliştikçe Türk insanının hakları gelişir.”
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne Türkiye’nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Balcı, 47 üye ülkeden 40’ının oyunu alarak seçildi. Prof. Balcı, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkedeki çalışanların ve kadınların haklarında iyileştirmelerin yapılıp yapılmadığını denetleyecek.
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