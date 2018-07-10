Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>458 firari aranıyor... En önemli isim Mustafa Zeki Uğurlu

    458 firari aranıyor... En önemli isim Mustafa Zeki Uğurlu

    AA
    10.07.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karıştığı tespit edilen firari 458 eski asker, emniyet birimlerince her yerde aranıyor.Firarilerden 220'si Kara Kuvvetleri, 140'ı Deniz Kuvvetleri, 98'i Hava Kuvvetleri mensuplarından oluşuyor. Firariler arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu...

    Örgütün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından hakkında soruşturmalar başlatılan, davalar açılan FETÖ üyesi ve darbeci askerlerin büyük çoğunluğu ele geçirildi. Buna karşın örgüt mensubiyeti olduğu ya da darbe girişimine karıştığı tespit edilen bu askerlerin tamamı yakalanamadı.

    Örgüt üyesi ya da darbeci 458 askeri personelin hala kaçak durumda bulunduğu öğrenildi.  Görevlerinden de uzaklaştırılan bu kişilerden 6'sının general-amiral olduğu tespit edildi.

    Firariler arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Uğurlu, darbe girişiminden önce gözaltı kararı çıkarılmış olmasına rağmen NATO görevi kapsamında yurt dışındayken Türkiye'ye dönmemişti.

    Firari askerlerden bazıları örgütle irtibatları tespit edildiği için yurda dönmüyor, bazıları yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıyor, bazıları da yurt içinde firari hallerini devam ettiriyor.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 220, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 140, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 98 asker, FETÖ ve darbe girişimi suçlusu olarak hala firari durumda görünüyor.

    Güvenlik güçlerinin darbeyle alakalı ya da örgüt mensubiyeti olan kaçak askerleri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (10.07.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: arama
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri