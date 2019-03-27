450 maarif müfettişi ataması iptal
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), 2016 yılındaki mülakatla Milli Eğitim Bakanlığı’na 450 maarif müfettişinin atamasına dayanak yapılan kılavuzun tamamının iptaline karar verdi.
Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası adına Avukat Ali Altay, yönetmelikle mümkün olan düzenlemelerin kılavuzla yapıldığı gerekçesiyle yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 2. Dairesi’ne dava açtı. Daire, kılavuzdaki “mülakata başvuruya engel durumlar” ve “başmüfettiş adedi” başlıklı maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. DİDDK, kılavuzun tamamının yürütmesini durdurulmasına hükmetti. 2. Daire kararında direndi. Konu yeniden DİDDK gündemine geldi. Kurul, 13 Şubat’ta kılavuzun tamamının iptaline karar vererek, Danıştay 2. Dairesi’nin kararının bozulmasına hükmetti. Kararın gerekçesinde, kılavuzun yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan bazı kurallara da bünyesinde yer vererek kapsamını aştığı belirtildi. Kararda, kılavuzun hukuka aykırı olduğu belirtildi. İptal kararının ardından Bakanlık Maarif Müfettişi mülakatının tamamı yeniden yapılacak.
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