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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
21.12.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Görenler hayret ediyor... 45 yıldır bu korkuyla yaşıyor

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Görenler hayret ediyor... 45 yıldır bu korkuyla yaşıyor

Trabzon'da 45 yıl önce fındık bahçesinde oynadığı sırada başına isabet eden ve hayati tehlike nedeniyle çıkarılamayan mermi çekirdeği ile yaşamak zorunda kalan 54 yaşındaki Yakup Çakmak, birçok sağlık sorunuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Çakmak'ın başına, 1973 yılında Beşikdüzü ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, fındık bahçesinde kardeşleriyle oynadığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen kurşun isabet etti. 

Kafası kanayan Çakmak, ağabeyi ile oynadığı sırada yaralandığını düşünen ailesi tarafından Trabzon'daki bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çekilen röntgen filminde kafasında mermi çekirdeği olduğu tespit edilen Çakmak, Ankara'daki hastaneye sevk edildi. 

Görenler hayret ediyor... 45 yıldır bu korkuyla yaşıyor

Kurşunun oluşturduğu tahribat dolayısıyla sol gözü görme yetisini kaybeden, sol kol ve bacağı da felç olan Çakmak, ameliyat edildi. Çakmak'ın kafasındaki mermi çekirdeği, hayati tehlike riski bulunduğu için çıkartılamadı. 

Geçirdiği ameliyatlarla kol ve bacağındaki felç durumu ortadan kalkan Çakmak, 15 yıldır mahallesindeki caminin çay ocağında çalışıyor. Çeşitli yerlerde çalışmasına bağlı olarak 1,5 yıl önce de emekli edilen Çakmak, eşi ve annesi ile birlikte yaşıyor. 

"ÇEKTİĞİM IZDIRABI BİR ALLAH, BİR DE BEN BİLİRİM"

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurşunun başına 9 yaşında, ilkokul ikinci sınıfa geçtiği 1973 yılının yaz ayında isabet ettiğini söyledi. 
O günden beri büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Çakmak, sağlık sorunlarının yanı sıra eğitimine devam edemediğini, askerlik de yapamadığını ifade etti. 

Çakmak, kurşunun başının üst kısmından girdiğini ve sol gözünün arka bölümünde kaldığını anlatarak, "45 yıldır geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzlukla mücadele ediyorum. Başım ağrıdığı için düzenli ağrı kesici alıyorum. Uyku sorunum var, yattığım zaman sanki biri kafama yumruk atıyormuş gibi acıyla sıçrayıp kalkıyorum. O nedenle de ancak uyku ilacı alarak uyuyabiliyorum." dedi. 

"AĞRISIZ BİR GÜNÜM OLMUYOR"

Silah kullanılmasına, havaya rastgele ateş edilmesine karşı olduğunu belirten Çakmak, şunları ifade etti: 

"Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın, ben bunu istiyorum. Benim çektiğim ızdırabı bir Allah, bir de ben bilirim, başka kimse bilmez... Ah diyorum, bu kurşun bende olmasaydı da okuyabilseydim. Bir yere memur girseydim, daha sağlıklı bir hayat sürseydim. En çok rahat uyumayı özlüyorum. Kafamda ağrı falan olmasa da şöyle uyusam, tatlı bir uyku çeksem, onu istiyorum. Ağrısız bir günüm olmuyor. Allah kimsenin başına vermesin." 

Yakup Çakmak'ın 82 yaşındaki annesi Ayşe Çakmak, tedavi süreci ve sonrasında oğlunun çektiği acıları gözyaşı dökerek anlatarak, silahla havaya ateş edilmemesini, bu konuda herkesin duyarlı olmasını istedi. 

 

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