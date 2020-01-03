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DHA-Tolga YANIK
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada

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45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada

Konya’da 2 hırsızın, park halindeki otomobilin aküsünü 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü.

Olay, 27 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Uluırmak Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen 2 hırsız, kaputu kaldırdı. Hırsızlar, 45 saniyede aküyü sökerek, olay yerinden hızla ayrıldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü.

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