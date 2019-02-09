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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Aziz ÖZEN-Damla GÜLER/İSTANBUL
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

45 saat sonra mucize... Facia kardeşleri ayırdı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
45 saat sonra mucize... Facia kardeşleri ayırdı

Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı enkazında dün bir mucize yaşandı. 16 yaşındaki Mert Aydın 45 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Mert hastaneye kaldırılırken acı haber kardeşi Melih’ten geldi. Melih’in cansız bedeninin enkazın altından çıkarılmasının ardından kurtarma çalışmalarından gelen bir diğer acı haberle ölü sayısı 15’e yükseldi.

Çarşamba günü Kartal’da çöken binada kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları dün de devam ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da öğle saatlerinde Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulu’nda oluşturulan kriz merkezine geldi. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, çalışmaların 47 saattir ilk hızıyla devam ettiğini söyleyerek, “Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik. 14 vatandaşımızı ise göçük altından Allah’a şükürler olsun sağ çıkarabildik. Hafif bir yağmur var. Kurtarma çalışmalarına engeli söz konusu değil” dedi. Çalışmaların 2. ve 3. katlarda devam ettiğini söyleyen Bakan, “Bir taraftan çalışıyoruz. Bir taraftan da milletimizin dualarını bekliyoruz.” diye konuştu. Soylu’nun açıklamalarından sonra gelen acı haberle ölü sayısı 15’e yükseldi.

5 KİŞİ BAĞIRIP SESLERİNİ DUYURDU

Bu arada, basın mensuplarının bulunduğu alana gelen Semra Kambur kurtarma ekiplerinin, enkaz altında bulunan kardeşi Şeyma Kambur ile iletişim kurduklarını söyleyerek, “5 kişi daha aşağıda. Aynı anda bağırınca seslerini duyurdular. Şimdi hızlandırdılar çalışmaları. 4 ve 6 yaşında iki çocuğumuz da inşallah sağ salim çıkacak. Dua edin” dedi.

KOLON KESİLMEDİ İDDİASI

Yeşilyurt Apartmanı’ndan sağ kurtulanların binanın altındaki işyerlerinde kolon kesildiği iddiası üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Binanın altındaki tekstil atölyesini işleten Murat Gündoğdu (45) polise ifade verdi. Gündoğdu ilk ifadesinde iddiaların aksine dükkanda kolon kesmediğini söyledi ve ardından evine döndü. Yeni ortaya çıkan deliller ışığında Gündoğdu dün tekrar ifadeye çağrıldı.

45 saat sonra mucize... Facia kardeşleri ayırdı

Semra Kambur enkaz altında kardeşiyle iletişime geçilince böyle sevindi.

‘İŞÇİLERİMLE SON ANDA KAÇTIK’

Gündoğdu ifadesinde şunları söyledi: “Olaydan önce deponun camı çatladı. Ben de arkadaşım Volkan Balta’yı aradım, gelip değiştirdi. Bina yıkılmadan önce dışarı çıktım. Binanın önündeydim. Birden bina çöktü. İşçiler depo kısmında değil, diğer tarafta çalıştıkları için dışarı kaçtılar. Ben altı ay önce girdim dükkâna. Hiçbir tadilat yapmadım. İki dükkân arasında geçiş yoktu. Ben geçiş de açmadım, duvarı kırmadım. Kolon kesme gibi bir durum yok. Benden önce kolon kesmişler mi bilmiyorum. Ben de maddi zarara uğradım. Depo kısmında bir arkadaşım vardı. Ondan haber alamıyorum. Alt kattaki marangoz taşındıktan sonra da mülk sahipleri tadilata başladı. Alt katta kolon kesildi mi bilmiyorum. Sadece büyük makineler vardı. Onların girip çıkması zor olabilir” dedi.

GÖZALTINDA KİMSE KALMADI

Bina altındaki dükkânların mülk sahibi Halim Yeşilyurt da polis merkezine gelerek ifade verdi. Yeşilyurt ifade işleminin ardından yaptığı açıklamada “Binanın altındaki dükkânlar benimle kardeşime ait. Girişteki tekstil atölyesinde tadilat yapıldığı söyleniyor. Ama benim bilgim yok. Alt kattan marangoz çıkmıştı. Ağabeyim oranın tadilatını yapıyordu. Ama kolon kesildiğini duymadım. Biz de kolon kesmedik. Binanın neden çöktüğünü bilmiyorum” dedi. Yeşilyurt ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

AYNI AİLEDEN 9 KİŞİ

45 saat sonra mucize... Facia kardeşleri ayırdı

Hayatını kaybedenler: Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar, Safiye Alemdar, Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar, Eslem Alemdar, Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt, Nuriye Söğüt, Melih Aydın ve Şevval Yılmaz.

KURTARILAMADI

45 saat sonra mucize... Facia kardeşleri ayırdı

- Google’da 2014’te çekilmiş sokak görüntülerinde apartmanın 3’üncü katındaki pencereden görünen Şevval Yılmaz’dan (23) acı haber geldi. Babası Osman Yılmaz çökmeden dakikalar önce evinden çıkarak camiye gitmişti. Genç kız annesi Güler Yılmaz ile evde kaldı. Anne Yılmaz evinin balkonuna çıktığında titreme hissetmişti. Kızı Şevval da ‘Deprem oluyor’ korkusuyla son dakika haberlerine bakmıştı. Çökme sırasında genç kız odasında duruyordu. Annesi son olarak onun çığlığını duymuştu. Genç kızın annesi yoğun çabalar sonucunda enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Görevliler Şevval Yılmaz’ı üç gün boyunca enkaz altından çıkarmaya çalıştı. Yılmaz üniversitede hemşirelik bölümü okuyordu.

 

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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