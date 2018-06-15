45 milyon sosyal medya hesabına siber göz

SİBER ORDU

Siber Suçlarla Daire Başkanlığı, 1997 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altında “bilgisayar suçları” olarak faaliyete geçti. Daha sonra KOM Daire Başkanlığı bünyesinde Bilişim Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü olarak devam etti. 2013’te de Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı oldu. Birim 76 ilde faaliyet gösteriyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı merkezinde 562 bilişim, materyal inceleme konusunda uzman çalışırken, Türkiye genelinde ise toplamda 2 bin 700 siber personeli görev yapıyor.



HAFTADA 20 BİN İNCELEME

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya, materyal incelemesinde dünya birincisi olduklarını belirterek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 1.5 milyon materyal incelenmesi için bize geldi. Bunların içinde terör örgütü FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock ve Eagle yazışmaları da var. 800 bine yakın materyal inceleyerek gerekli birimlere raporlarını ilettik. Yılbaşına kadar 800 bine yakın materyal daha incelemeyi hedefliyoruz. Haftalık 20 bin materyal incelemesi yapıyoruz, haftalık 10 bin materyal ise incelenmesi için bize geliyor” dedi.



ÜÇ AŞAMALI MÜDAHALE

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Önleme Şube Müdürü Kürşad Başaran Başoğlu, siber suçlarla 3 aşamalı mücadele ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Birincisi suçun işlenmeden önlenmesi (kurum, şirket, devlet dairelerine yönelik siber saldırıyı önceden tespit), ikincisi suç işlendiği sırada müdahale ederek sonlandırılması, üçüncüsü ise suç işlendiğinde verileri toplayıp soruşturma dosyası hazırlanması. Burada ortam sanal olsa da suç gerçekliği var. Normal hayatta, yüz yüze görüşmelerde nasıl bir kişiye hakaret edip, iftira atıp, rencide edemiyorsan sosyal ortamda da bunu yapamazsın.”







TWITTER BİRİNCİ SIRADA

Türkiye’de 40 milyon aktif internet kullanıcısı, 45 milyon kişi ise sosyal medya platformlarından en az birini kullanıyor. Twitter en çok kullanılan sosyal medya mecrası olurken, bunu Facebook, Instagram izliyor. Bu ortamda suç işleyenler adım adım izlenirken, son dönemde de başta FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerinin sanal ortamda yaptığı algı operasyonları da deşifre ediliyor. Siber polisi tarafından derlenen verilere göre sosyal medya hesabı kullanan kişiler günde 5 saat internette zaman geçiriyor.



YASADIŞI BAHİS-FUHUŞ

Siber polisi, sanal ortamda paylaşımları anlık takip ederken, suç işlendiği takdirde kısa sürede hesap deşifre edilerek işlem başlatılıyor. Sosyal medyada en fazla işlenen suç ise yasadışı bahis ve fuhuş. Uyuşturucu reklamı, paylaşımı ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışı da son dönemlerde büyük artış gösterdi. İnternet üzerinden siteleri kurup kadınlara fuhuş yaptıranlar “eskort masası” tarafından takip edilirken, bu kişilerin de kimlikleri deşifre edilerek ilgili birimlere aktarılıyor. Çocuk istismarıyla mücadele de siber ordunun öncelikleri arasında.



DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET MASASI

Siber polisi, devlet büyüklerine hakaret edenleri takip için de masa kurdu. Devlet büyüklerine hakaret en çok işlenen suçlar arasında. Bu masada görevli kendi alanlarından uzman siber polisler, devlet büyüklerine hakaret eden, onlarla ilgili aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan, iftira içerikli paylaşımlar yapanları takip ediyor. Paylaşımların hemen ardından harekete geçen siber polisi, söz konusu hesapların kime ait olduğu, kişinin nerede oturduğu gibi bilgileri anında tespit ederek ilgili birimlere iletiyor.



EMNİYETİN SÜPER ÇOCUKLARI

Dairedeki masalarda bilişim ve sosyal medya konusunda dalında yetişmiş özel sivil ve resmi ekipler görev yapıyor. İllegal paylaşımlar anında tespit edilerek ilgili birimlere bildiriliyor. Emniyetin beyni olarak nitelendirilen bölümde, 7/24 sanal dünya taranıyor. İşlenen suçlar tespit ediliyor. Suç unsuru belirlendikten sonra savcılıklar, terörle mücadele, asayiş, narkotik, çocuk şubeler, KOM birimleriyle koordineli bir şekilde çalışma başlatılıyor.



HAYVANA ŞİDDET MASASI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda hayvanlara yönelik şiddetle mücadele de yürütülüyor. Hayvan haklarını ihlal edenlere yönelik kurulan “hayvanlara şiddet” masası, sanal ortamda hayvanlara yönelik şiddet, tecavüz ve işkence görüntüleri paylaşıldığı anda harekete geçiyor. Bu yıl hayvana şiddet uyguladığı belirlenen 17 kişi tutuklandı.



GÜNDE 3 BİN İHBAR

Siber polisinin kullandığı siber@egm.gov.tr ile siber.online.araştirma@egm.gov.tr adreslerine günlük ortalama 3 bin ihbar yapılırken, terör saldırıları, patlama ve eylemlerin olduğu dönemde ise bu ihbarlar 30 bini buluyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle bağlantılı ihbar sayısı artarken, son iki yılda 450 bin ihbar yapıldı. FETÖ ile ilgili ise Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı’na 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne 60 bin ihbar maili geldi. Burada 53 bin hesap, şahıs ve kullanıcı üzerinde gerekli incelemeler yapıldı.