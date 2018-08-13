45 bin öğrenci daha liseli oldu
Bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananlar belli oldu.
Buna göre, 6-10 Ağustos’taki birinci nakil dönemi başvurularında yerel yerleştirme tercih eden öğrencilerden 105 bin 67’si sınavsız okullara, merkezi yerleştirmeyi seçenlerden 7 bin 627’si de sınavlı liselere yerleştirildi.
Liselere yerleştirmelerde tercih yapıp giremeyen 91 bin 687 öğrenciden ise 45 bin 670’i, birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı.
Dün başlayan ikinci nakil dönemi 17 Ağustos’a kadar sürecek. Üçüncü dönem 27-31 Ağustos’ta, dördüncüsü 3-6 Eylül’de yapılacak. Sonuçlar, sırasıyla 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de ‘www.meb.gov.tr’ internet adresinden ilan edilecek.
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