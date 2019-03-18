44 polisi şehit eden pilottan "uyudum" yalanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri44 polisi şehit eden pilottan "uyudum" yalanı
GeriGündem 44 polisi şehit eden pilottan "uyudum" yalanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.03.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

44 polisi şehit eden pilottan "uyudum" yalanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
44 polisi şehit eden pilottan "uyudum" yalanı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında kullandığı savaş uçağıyla 44 özel harekat polisini şehit eden, ardından TBMM'yi bombalayan darbeci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, savcılıktaki itirafları ve telsiz görüşmelerine rağmen gece boyunca Akıncı Üssü'nde uyuduğunu, saldırıları düzenlemediğini iddia etti.

Darbeci askerlerin, avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etme stratejisini, Polis Özel Harekat Başkanlığı ile TBMM'ye bomba atan darbeci pilot Uzunoğlu da uyguladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Uzunoğlu, 15 Temmuz'dan bir gün önce FETÖ'cü pilotlarla eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un evinde düzenlenen
darbe toplantısına katıldı. 

Görev dağılımı yapan darbecilerin uçuş planlarının yer aldığı el yazısı notlarına göre, Uzunoğlu'na Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalama görevi verildi. 
İhanet girişiminin ilk saatlerinde dörtlü kol şeklinde havalanan F16'lar arasında Uzunoğlu ve eski yüzbaşı Hüseyin Türk'ün kullandığı "Aslan 3" çağrı kodlu uçak da vardı.

Birinci pilot Uzunoğlu, saat 23.55'te Akıncı Üssü'nde bombalı saldırıları yöneten eski yüzbaşı Ahmet Tosun'a, Polis Özel Harekat Başkanlığı nizamiyesinde hareketlilik olduğunu, buraya büyük bir atış yapacağını iletti.

Darbeci Tosun da "Mutabık, mutabık, mutabık hocam serbest." diyerek ihaneti onayladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde darbeci Uzunoğlu, onlarca özel harekat polisinin bulunduğu nizamiyeye GBU-10 tipi akıllı bomba attı. Menfur saldırıda polislerden 44'ü şehit olurken 36'sı yaralandı.

İHANETİN SES KAYITLARI

Bombalama anına ilişkin darbeci pilotların ihaneti, telsiz kayıtlarına şöyle yansıdı:

Ahmet Tosun: Hocam A9 bölgesinde, (Polis Özel Harekat Başkanlığı) nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı? 
Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor. 
Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest. 
Uzunoğlu: Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye. 
Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin nizamiyede hareketlilik var mı? 
Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı. 
Azimetli: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı. 

SAVCILIKTA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde TBMM'nin bombalanması eylemine ikinci pilot olarak katılan Uzunoğlu, savcılık sorgusunda şu itiraflarda bulundu:

"Uçakta benimle birlikte Hüseyin Türk uçtu. Bir yerde hareketlilik olduğu söylendi. Ben de uçağın pod cihazını kullanarak hareketlilik olan bölgeyi buldum. Telsizin başında bulunan kim olduğunu bilmediğim kişi, belirttiği hareketlilik olan bölgeye ateş etme talimatı verdi. Aslan 1 kodlu lider uçaktaki (Mustafa) Azimetli binbaşı da 'Hareketli bölge ve hedeflere ateş olacak' dedi. O bölgeye bir adet GBU-10 bomba atışı yaptım. Ayrıca, bir önceki uçuşumda aynı şekilde 'sniper poduyla' Gölbaşı ilçesindeki bombalama eyleminde de podla baktığımda aşağıdaki hareketliliği görüp filoya telsizle anons etmiştim. Bu noktayı bombalama talimatı filodan gelince polis özel harekat binası olduğunu bilmediğim bu noktanın nizamiyesine bomba atışı yaptım." 
Darbeci Uzunoğlu, bu itiraflarına, telsiz görüşmelerine ve diğer sanık beyanlarına rağmen mahkeme huzurunda, özel harekata bomba atmadığını, Meclis'e düzenlenen saldırıda da yer almadığını iddia etti.

Terörle mücadele harekatı kapsamında havalandığını ancak 15 dakika sonra üsse döndüğünü öne süren Uzunoğlu, gecenin kalan kısmında ise savaş uçaklarının birbiri ardına havalandığı Akıncı Üssü'nde uyuduğunu söyleyerek yalanlarını sürdürdü.

Uzunoğlu, mahkemedeki çapraz sorgusu sırasında avukatının yönlendirmesiyle müşteki tarafın sorularını cevaplamadı.

Telsiz görüşmelerinin kendisine ait olmadığını öne süren Uzunoğlu'nu Adli Tıp Kurumunun (ATK) bilirkişi raporu yalanladı. Zira ATK, darbeci pilotların görüşmelerinin yer aldığı kayıtlarının orijinal olduğunu ve herhangi bir şekilde manipülasyona uğramadığını belgeledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanıklarından Uzunoğlu hakkında, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Uzunoğlu ile uçan darbeci pilot Hüseyin Türk ise ihanet gecesi, TBMM'yi bombaladıktan sonra, TÜRKSAT tesislerine 4 MK-82 bombasını atan isimdi. 

İKİ SALDIRIDA 51 POLİS ŞEHİT OLDU

Ses hızını aşıp alçaktan uçan savaş uçakları, 15 Temmuz ihanetinin unutulmayacak anları olarak hafızalardaki yerini aldı.

Sivillere bomba atacak kadar gözünü kan bürüyen ihanet şebekesinin kontrolündeki F16'ların bombalı saldırılarında 68 kişi şehit oldu, 222 vatandaş yaralandı.

Darbe girişiminin başarılı olması için her şeyi planlayan darbeciler, ilk önce kendilerine karşı koyabileceklerini düşündükleri polis özel harekatı hedef aldı. 
İhanet girişiminin ilk saatlerinde, Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı ile Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan darbeciler, 51 polisi şehit etti. 
İlk bombalı saldırı, saat 23.18'de Polis Havacılık Daire Başkanlığına yapıldı. Burada helikoptere yakıt ikmali yapan polislerden 7'si şehit olurken 5'i de yaralandı.

İhanet bombalarının atıldığı bu uçağın kokpitinde pilotlar eski yüzbaşı Ertan Koral ile üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan vardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar: 'Mesajınızı aldık. Biz buradayız, Çanakkale'deyiz'

İstanbul'da korkutan yangın! Patlamalar da oluyor, ekipler sevk edildi

'Bütün belediye başkan adaylarıma söylüyorum'

"Çanakkale'de Truva'nın da intikamı alındı"... Mustafa Kemal'in gözyaşları...