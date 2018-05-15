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    436 bin 33 kişi denetimli serbest

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    15.05.2018 - 23:16 | Son Güncelleme:

    DARBE girişimi soruşturmaları nedeniyle cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 240 bini aşarken, denetimli serbestlik uygulamaları da katlandı.

    Şubatta 554 bin 467 olan denetimli serbestlikle bırakılan kişilere ait dosya sayısı martta 565 bin 997’ye, nisanda 576 bin 22’ye yükseldi. Adalet Bakanlığı’nın nisan ayı istatistiğine göre denetimli serbestlik uygulanan kişi sayısı da 436 bin 33 oldu.

    Cezaevine girmek yerine kamuya yararlı işte çalışarak cezası infaz edilenlerin sayısı 25 bin 732 olurken, 66 kişiye konutta infaz uygulandı.

    127’si çocuk 928 kişinin de etkin pişmanlıktan yararlanması dikkat çekti.

    Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ve bulunduranlar hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararları uyarınca 3 bin 112’si çocuk olmak üzere toplam 59 bin 141 kişi cezaevine girmedi.

    Nisan ayı istatistiklerine göre 204’ü çocuk olmak üzere 3 bin 769 kişi hakkında hapis cezası dışında seçenek yaptırımlar uygulandı. Bu kişiler cezaevine girmek yerine denetimli serbestlikle toplum içinde kamuya faydalı işlerde örneğin belediyenin bahçe işleri, okulun temizlik ve badana boya işleri, çevre düzenleme ve benzeri işlerde ücretsiz çalıştırılarak cezaları infaz edildi.

    Belli haklardan yoksun bırakılma cezasına çarptırılan kişi sayısı ise 4 bin 24 kişi oldu.

    15 Temmuz darbe girişimi öncesi 191 bin 423 olan tutuklu ve hükümlü sayısı, infaz düzenlemeleri ile ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin salıverilmesine rağmen 240 bini aştı. 2018 sonuna kadar 45 yeni cezaevini devreye sokacak olan Adalet Bakanlığı’nda ise yıl sonunda tutuklu-hükümlü sayısının 275 bini aşacağı tahmini yapılıyor.

    Terör örgütü FETÖ hükümlü ve tutukluları nedeniyle cezaevlerinde kapasite sorununu aşmak için 671 sayılı KHK ile denetimli serbestliğin kapsamı genişletilmişti. İnfaz süresi yarı yarıya düşürülürken, koşullu salıvermeye ilişkin süre 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştı. Böylece ilk etapta 38 bin kişi tahliye edilmişti.

    Etiketler: Cezaevleri , gazetehaberleri , gündem
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