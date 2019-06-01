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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.06.2019 - 19:50, Son Güncelleme:

43 ilin geçiş noktasında Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

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43 ilin geçiş noktasında Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çocukların ebeveynlerine bu bayramda yapmış oldukları sürüşlerde "Trafik Karnesi" vereceklerini belirterek, “Onları bütün trafik görevlilerimiz yollarda çocuklarımıza, çocuğu olan sürücülerimize araçlarında ve çocuklarımız bu karneleri doldurarak sosyal medyada yayınlayacaklar. Sosyal medyada en fazla beğeni alan 100 çocuğumuza İçişleri Bakanlığımız olarak bisiklet hediye edeceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilin ardından milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun Karayolu’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların yaşanmamasının önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. 

43 ilin geçiş noktasında Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

43 ilin geçiş noktasındaki trafik denetimlerine katılan İnce, Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde durdurulan araçlardaki çocuklara ebeveynlerine vermek üzere trafik karnesi ve çeşitli hediyeler verdi. İnce, çocuklara ebeveynlerine verdikleri trafik karnelerini sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmalarını istedi ve çok beğeni toplayan ilk 100 çocuğa da bisiklet hediye edileceğini söyledi. Ayrıca çocuklara kırmızı düdükte veren İnce, ebevnlerini hatalı sürüş yaptıklarında uyarmalarını da söyledi. 

Ayrıca İnce’ye eşlik eden çocuklarda, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları istedi Çocuklara da trafik karnesinde ebevynlerine not verdikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını söyledi. 

“181 BİN 200 TRAFİK EKİBİMİZ BAYRAM BOYUNCA YOLLARDA OLACAK” 

Ramazan Bayramı tatili boyunca 181 bin 200 trafik personelinin görev sahada olduğunu ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Bu bayram uzun bir tatil sürecini kapsıyor. Bu tatil sürecinde kazaları en az sürece indirerek, hatta hiç olmamasını sağlayarak huzurlu ve güvenli bir ortam içinde vatandaşlarımızın bayram geçirmelerini, tatil geçirmelerini temin etmek için bizlerde İçişleri Bakanlığı olarak Bakanımız başta olmak üzere tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık. Bu anlamda 181 bin 200 trafik ekibimiz bayram tatili boyunca yollarda olacak, saha da olacak. Bunun yanında 184 bin 825 personelimizle bir fiil görev yapacaklar. Bakanlığımızın üst bürokratları olarak başta bakan yardımcılarımız olmak üzere Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız tüm genel müdürlerimiz, valililerimiz, kaymakamlarımız, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız hepimiz sahada olacağız” dedi. 

“ÇOCUKLAR EBEVEYNLERİNE TRAFİK KARNESİ VERECEK” 

Çocukların ebeveynlerine trafik karnesi vereceklerini kaydeden İnce, “Bu konuda vatandaşlarımıza uyarıcı hatırlatmalarda bulunacağız. Eğitim çalışması yapacağız. Kampanyamız daha önce ‘Kırmızı Düdük’ kampanyasıydı biliyordunuz. Bu sende kampanyamızı yine çocuklarımız vasıtasıyla da devam ettireceğiz. Çocuklarımız ebeveynlerine bu bayramda yapmış oldukları sürüşlerde trafik karnesi verecekler. Onları bütün trafik görevlilerimiz yollarda çocuklarımıza, çocuğu olan sürücülerimize araçlarında ve çocuklarımız bu karnelerini doldurarak sosyal medyada yayınlayacaklar. Sosyal medyada en fazla beğeni alan 100 çocuğumuza İçişleri Bakanlığımız olarak bisiklet hediye edeceğiz. Böyle bir kampanyamız olacak” şeklinde konuştu. 

“SİVİL GÖREVLİLER TARAFINDAN BİN 500 ADET OTOBÜSÜN DENETLENECEK” 

“Almış olduğumuz tedbirler içerisinde havadan denetime önem veriyoruz. Droneler ile helikopterler ile bayram süreci boyunca devam edecek. Bayram 9 gün, biz bunu bir gün öncesi ve bir gün sonrasını da kapsayacak şekilde 11 güne çıkarttık bu denetimlerimizi. 11 gün boyunca yoğun bir denetim faaliyeti içerisinde olacağız. Yine bir uyguladığımız bir uygulama daha var. Özellikle belirlediğimiz kara noktalardan 50 nokta da vatandaşlarımızın araçlarındaki navigasyonları açık olduğunda bunlara uyarı mesajları gelecek. ‘Trafikte riskli alan. Dikkat ediniz’ şeklinde mesajlarla uyarılarda bulunacak. Otobüs denetimlerine önem veriyoruz. Otobüsleri sivil görevlilerimiz denetleyecek. Belirlediğimiz bin 500 adet otobüsü bir fiil denetleyeceğiz sivil görevlilerimiz vasıtasıyla. Yine emniyet ve jandarmadan belirlediğimiz 66 tane müfettişimiz de sahada olacaklar” dedi.

Kırıkkale’de trafik tedbirleri konusunda örnek illerinden birtanesi olduğunun altını çizen İnce, “Valimiz başta olmak üzere, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız hepsini tebrik ediyoruz. Bu konuda çok ciddi tedbirler alıyorlar ve rakamları çok pozitif bir şekilde geliştiriyorlar. Bunları takip ediyoruz” dedi. 
Trafik denetimlerinde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve İl Jandarma Komutanı Ayhan Vural’da bulundu. 

Bayram tatilinin ilk günü: 12 ölü, 83 yaralı
Bayram tatilinin ilk günü: 12 ölü, 83 yaralı
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