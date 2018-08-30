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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Ali Can ZERAY (DHA)
30.08.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

42 yıllık kardeş kavgası... Mahkeme nokta koydu

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Edirne'de 1976 yılında miras yüzünden küsen Mümtaz Çavuntçu (72) ile kardeşi Ahmet Çavuntçu'nun (64), karşı karşıya olan evlerinin duvarlarına ve camlarına astıkları birbirlerini suçlayıcı yazılar, mahkeme taşındı. Mahkeme, Mümtaz  Çavuntçu'ya kardeşine hakaretten 1740 lira adli para cezası ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması kararı verdi.

Edirne'de işçi emeklisi kardeşler Mümtaz Çavuntçu ile Ahmet Çavuntçu arasında, aileden kalan mirasın paylaşımı sırasında 1976 yılına anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık nedeniyle küsen kardeşler birbirleriyle konuşmayınca, araya giren çocukları 19 yıl süren küslüğe kardeşleri barıştırarak son verdi. Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde aynı sokak üzerinde karşılıklı evlerde oturan kardeşler, bu kez 2004 yılında çeşitli nedenlerle tartışıp, küstü. Ahmet Çavuntçu, evinde aşırı gürültü yaptığı ve kaçak içki sattığı iddiasıyla ağabeyi Mümtaz Çavuntçu hakkında polise şikayetçi olunca, küskünlük gerginliğe neden oldu.

Şikayetin ardından hakkındaki suçlamalara takipsizlik verilen Mümtaz Çavuntçu, önce kardeşinin evine bakan evinin kapısını kapatıp, başka bir giriş yaptı. Ardında da kendisini şikayet eden kardeşine mesajını evinin penceresi ve duvarlarına astığı yazılarla vermeye başladı. Mümtaz Çavuntçu, hakkında mahkemenin verdiği takipsizlik kararı ile birlikte, 'Adliye ve karakolu yol yapacaksın. Sonra da uzlaştırın bizi hakim bey diyeceksin. Yok öyle 5 kuruşa köfte', 'Adliye ve karakol gülü', 'Şimdi ben kime mektup yazacağımı biliyorum. Bir şey yapar mıyım yapamam mı. Pek yakında', 'Zavallı kara kedi', 'Zavallı topal ördek. Havlayan it cami duvarına yaslanıp pineklermiş', Gambazlığı meslek edinmiş kişi. Zavallı ucube yaratık', 'Sahtekar topal ördek penguen'in de aralarında bulunduğu ve zaman zaman hakaret de içeren çeşitli yazılar yazarak kardeşine mesaj gönderdi.

42 yıllık kardeş kavgası... Mahkeme nokta koydu

Ahmet Çavuntçu da ağabeyinin hakkındaki iddialarına cevap vermek için evinin duvarına, 'Pavyon erkeği oku', 'İnkarcı, yalancı iftiracıya' başlığını taşıyan bir yazı astı. Yazıda, 'Sokak duvarına yazanı tanıyor musunuz ? 1978'te Kıyık tuvaletlerinde kendini vurdurup, beni vurdular diye diye iftira atan kişiyi tanıyor musun? Babasının sağlığında eve kapıdan değil, pencereden giren adamı tanıyor musunuz? Yakın zamana kadar ramazan ayı ve dini gecelerde içki içen ateisti tanıyor musun? Babasının kovalarken ayakkabı giymeden kaçanı tanıyor musun? Çıkar uğruna parti değiştiren ya da para uğruna kendini pazarlayan adamı tanıyor musun?' ifadelerine yer verdi.

Kardeşlerin evlerinin duvarlarına astıkları yazılarla birbirlerine suçlamaları mahkemelik oldu. Ahmet Çavuntçu, ağabeyi Mümtaz Çavuntçu hakkında  Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret davası açtı. Mahkeme, sanığın astığı, 'Zavallı topal ördek, havlayan it duvarına yaslanıp pineklermiş' yazısında belirtilen ifadelerin hakaret içerdiği gerekçesiyle Ahmet Çavuntçu'ya günlüğü 20 liradan toplam 1740 lira para cezası ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verdi.

42 yıllık kardeş kavgası... Mahkeme nokta koydu

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