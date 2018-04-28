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    41'inci yıl anması

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    28.04.2018 - 23:16 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’daki Taksim Meydanı’nda 41 yıl önce 1 Mayıs eylemlerinde hayatını kaybeden 35 kişi Kazancı Yokuşu’nda karanfillerle anıldı.

    78’liler Girişimi, Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin katıldığı anmada, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 78’liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan yaptığı açıklamada, 1 Mayıs kutlamalarını Taksim Meydanı’nda yapılması gerektiğini vurguladı.

    Bircan, “41 yıl önce Kazancı Yokuşu’nda 35 insanımız saldırı sonucu öldürüldü, 126 kişi yaralandı. 1 Mayıs katliamının sorumluları açığa çıkarılmalıdır. Bunun için ‘Gerçekleri Araştırma ve Adalet Komisyonu’ kurulmalıdır. 41 yıl önce katliamın yapıldığı Taksim Meydanı, bir kamusal alandır. Bir özgürlük alanıdır. Kamusal alanımızı, özgürlük meydanımızı yasaklıyorlar” dedi. 

    Etiketler: 1 mayıs 1977 , gazetehaberleri , gündem
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