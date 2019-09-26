41 şüpheliye 31 Mart davası
31 Mart seçiminde Ataşehir ve Kadıköy’de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 sandık başkanı ve üyesine ‘görevi ihmal’ suçundan dava açıldı. 50 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu, AK Parti’nin 55 oyunun Demokrat Parti’ye yazıldığı, seçimden bir hafta önce ölen 94 yaşındaki kadına ‘oy kullandırıldığı’ belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede, 31 Mart 2019 seçiminde Kadıköy’de 2081 No’lu sandıkta oy kullandığı yönünde sandık sonuç tutanağında imzası bulunan 1925 doğumlu Müveddet Köprülü’nün, 23 Mart tarihinde öldüğü belirtildi. İddianamede, bu sandıkta görevli sandık başkanı ve üyeleri olan beş kişi hakkında dava açıldı.
Kadıköy’de dört sandıkta yaşanan usulsüzlüklere ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, geçersiz kabul edilen 16 adet oy pusulasının kaybolduğu, bir sandıkta AK Parti’nin 55 oyunun Demokrat Parti’ye yazıldığı, buna ilişkin sandık sonuç tutanağının da gerçeğe aykırı tanzim edildiği belirtildi. Bu iddianame ile sandık başkan ve üyelerinden oluşan 19 kişi hakkında dava açıldı.
Hazırlanan üçüncü iddianame ise Ataşehir ilçesinde dört sandıkta yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin olarak düzenlendi. Ataşehir’de dört ayrı sandıkta 34 adet geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirtilen iddianamede, bu sandıklarda görevli başkan ve üyelerden oluşan 17 kişi hakkında dava açıldı.
İddianamelerde tüm şüphelilerin savunmalarında işlemleri usule uygun olarak yerine getirdiklerini, oyları usulünce tasnif edip torbaya koyarak mühürlediklerini, torbaların sandık başkanlarınca seçim kuruluna teslim edildiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedikleri yer aldı. 41 şüphelinin, ‘görevi ihmal’ suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. İddianameler, gönderildikleri Anadolu 35. Asliye, 40. Asliye ve 54. Asliye Ceza mahkemeleri tarafından kabul edildi.
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