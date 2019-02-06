41 ilaçta sıkıntı bitiyor
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şubat ayı kur güncellemesi öncesi sıkıntı yaşanan 41 ilaç için açıklama yaptı.
Koca, şu bilgileri verdi:
“Bazı üretici, ecza deposu ve eczanelerin fiyat artışı beklentisi ile stok eğilimine girdiği tespit edildi. Son bir haftada 81 ilde üretici, ecza deposu ve eczanelerde yapılan denetimlerde para cezası kesildi. Kapatma dahil her türlü önlemi devreye aldık. Üretici seviyesinde sorun tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verildi. Bu ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, antibiyotikler ve bağırsak ilaçları bulunuyor. Bu hafta bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak.
Medya üzerinden ilaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlarla spekülasyon yaratma çabalarının da kur güncellemesi öncesi baskı oluşturmak için olduğu açık.”
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