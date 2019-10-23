41 DEAŞ’lı daha teslim
Çankaya'daki Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi’nin açılışını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Teslim alınan DEAŞ’lılara ilişkin güncel rakamları aktaran Soylu, “195’di dünkü (önceki gün) rakam. Şimdi yine bu sabah itibarıyla 41 kişi daha teslim alınıyor. Yine aynı yöntemle birlikte sağlanacaktır. Bunu defaatle söyledim, bir kez daha söylemek istiyorum: Fırat Kalkanı harekâtı bölgesinde 3 binin üzerinde DEAŞ’lı etkisiz hale getirilmiştir. Biz burada bir gölge mücadele yapmadık. Göğüs göğüse mücadele yaptık ve DEAŞ’ı orada tasfiye ettik. Dünyada hiçbir devlet DEAŞ ile göğüs göğüse bir mücadele yapmamıştır” ifadelerini kullandı. Barış Pınarı harekâtı kapsamında yakalanan DEAŞ’lılarla ilgili yol haritasıyla ilgili yöneltilen bir soruya Bakan Soylu şu yanıtı verdi: “Oradaki hapishanelerden PYD tarafından serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Bunların Türk olanları, kadınlar ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecekler. Oradan gereği yerine getirilecek. Çocuklar da elbette yine kanunlarımız gereği, korunmasını temin edebilmek için ilgili kurumlara nakledilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Türkiye sınırları içerisinde değil, güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde, bugün yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Azez, Mare, El Bab buralardaki adli makamlara, biraz önce Türkiye’deki hangi şartları ifade etmişsem aynı şartlar çerçevesinde teslim edilecek."
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