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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

41 DEAŞ’lı daha teslim

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41 DEAŞ’lı daha teslim

Çankaya'daki Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi’nin açılışını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teslim alınan DEAŞ’lılara ilişkin güncel rakamları aktaran Soylu, “195’di dünkü (önceki gün) rakam. Şimdi yine bu sabah itibarıyla 41 kişi daha teslim alınıyor. Yine aynı yöntemle birlikte sağlanacaktır. Bunu defaatle söyledim, bir kez daha söylemek istiyorum: Fırat Kalkanı harekâtı bölgesinde 3 binin üzerinde DEAŞ’lı etkisiz hale getirilmiştir. Biz burada bir gölge mücadele yapmadık. Göğüs göğüse mücadele yaptık ve DEAŞ’ı orada tasfiye ettik. Dünyada hiçbir devlet DEAŞ ile göğüs göğüse bir mücadele yapmamıştır” ifadelerini kullandı. Barış Pınarı harekâtı kapsamında yakalanan DEAŞ’lılarla ilgili yol haritasıyla ilgili yöneltilen bir soruya Bakan Soylu şu yanıtı verdi: “Oradaki hapishanelerden PYD tarafından serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Bunların Türk olanları, kadınlar ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecekler. Oradan gereği yerine getirilecek. Çocuklar da elbette yine kanunlarımız gereği, korunmasını temin edebilmek için ilgili kurumlara nakledilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Türkiye sınırları içerisinde değil, güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde, bugün yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Azez, Mare, El Bab buralardaki adli makamlara, biraz önce Türkiye’deki hangi şartları ifade etmişsem aynı şartlar çerçevesinde teslim edilecek."

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