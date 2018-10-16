40’ta, yine sorulmayanlar soruldu, konuşulmayanlar konuşuldu
CNN TÜRK’te, 17 Ekim Çarşamba günü saat 21:00’de, Buket Aydın'ın sunduğu “40”a, Gazeteci Ertuğrul Özkök konuk oluyor.
Özkök, hangi anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.Buket Aydın, Ertuğrul Özkök’e hangi soruyu soramadı?
Ertuğrul Özkök yaşlanma korkusundan, aşka, genel yayın yönetmenliğinden attığı manşetlere kadar her şeyi içtenlikle anlatacak.
“40”ta, yine sorulmayanlar soruldu, konuşulmayanlar konuşuldu“
YAYIN TARİHİ: 17 EKİM 2018 / ÇARŞAMBA
YAYIN SAATİ: 21:00