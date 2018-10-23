40'ın bu haftaki konuğu Muharrem İnce
Muharrem İnce, Buket Aydın’a İstanbul belediye başkanlığına aday olma şartlarından, kendisini kimin finanse ettiğine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İnce’yi duygulandıran anlar neler? Neden hep partisine muhalefette? Koltuk sevdası memleket sevdasının üstüne mi geçiyor? Muhalefet “evlere mi şenlik”? Kemal Kılıçdaroğlu’na kırgın mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasında ne geçti? Gazeteci Yılmaz Özdil’le hangi çatı altında buluşurum dedi. Hepsi ve daha fazlası Buket Aydın’ın sunumuyla Çarşamba akşamı 40’ta...
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