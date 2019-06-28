403 bin Suriyeli çocuk eğitim almıyor
Meclis Göç ve Uyum Komisyonu, Suriyeli çocukların durumunu incelemeye aldı.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde çalışan alt komisyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin bilgisine başvurdu. Sosyal Yardım Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre Türkiye’de sığınmacı olan Suriyelilerin 1 milyon 47 bini okul çağında çocuklardan oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise Suriyeli çocukların 643 bin 58’i okullarda kayıtlı. 403 bin 942 Suriyeli çocuk eğitim almıyor.
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