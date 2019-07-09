4001 nitelik kodu nedir?
KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri alınmaya başladı. Tercih sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de 4001 numaralı kod oldu. Peki, 4001 nitelik kodu nedir?
4001 nitelik kodu , KPSS tercih işlemlerinin ÖSYM tarafından başlatılmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İşte, KPSS kılavuzunda yer alan 4001 nitelik koduyla ilgili bilgiler...
KPSS sınavında belirli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adayları nitelik kodları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştiriyor. Nitelik kodu, devlet dairelerinde çalışmak isteyen adayların tercih yapacaklar bölüme göre belirlenmiş olan ve adayların taşımaları gereken özellikleri ifade eden kısa kodlardır. Bu kodlardan biri de 4001'dir. Tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları 4001 ile başlıyor. Kılavuzdaki 4001 nitelik kodu açıklaması "Herhangi bir lisans programından mezun olmak" şeklindedir. Yani lisans düzeyinde eğitim görmüş tüm adaylar, 4001 nitelik kodunun bulunduğu kadrolar için başvuruda bulunabilirler.
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