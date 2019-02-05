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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA), (İHA)
05.02.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

400 bin lirayı az buldu! 3 kişiyi öldürdü 2 kişiyi ağır yaraladı...

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Gaziantep'te 3 kişiyi başlarından vurarak öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, kayınpederinin mirasından verilen 400 bin TL'yi beğenmediği öğrenildi. 

Gaziantep’te miras yüzünden Ertan Daşdelen tarafından silahla vurularak öldürülen Bayram Şahin (69), Özden Şahin (60) ve Dilek Çakmak (36) öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde defnedildi. 

KANSER OLUNCA MİRASINI PAYLAŞTIRDI

Zanlı Daşdelen'in kayınpederi Mahmut Şahin 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince bütün mirasını 4 kız, 3 erkek çocuğuna eşit olarak paylaştırdı. 1 yıl önce hayatını kaybeden Mahmut Şahin'in paylaştırdığı mirastaki haklarından feragat eden 4 kız kardeş, malları 3 erkek kardeşine dağıttı. 
Ancak buna itiraz eden Sultan Daşdelen'in eşi Ertan Daşdelen, eşini 3 ay önce annesinin evine geri gönderdi.

Yaşanan mal paylaşımı tartışmalarından sonra devreye giren Sultan Daşdelen'in akrabaları, zanlıya 400 bin TL vermeyi teklif etti. Ancak bu parayı az bulan Daşdelen'in, eşinin payına düşen bütün malları istediği ileri sürüldü.

Eşinin hakkının tamamını isteyen zanlının, aile ile sık sık tartıştığı, baldızları ile kayınvalidesini ise eşini kendisinden ayırmak istemekle suçladığı öğrenildi. 
Daşdelen'in başından vurarak öldürdüğü eşinin amcası Bayram Şahin'i ise mirası eşit olarak dağıtmadığı için suçladığı iddia edildi. 

Aranan saldırgan intihara kalkıştı, polis ve babası ikna etti
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