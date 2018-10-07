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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
07.10.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

400 bin liralık lüks cip alev alev yandı

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İstanbul Beykoz’da yaklaşık 400 bin lira değerindeki lüks cipte seyir halindeyken yangın çıktı. Alev alev yanan cip, vatandaşlar tarafından hortumla söndürülmeye çalışıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beykoz Acarlar Mahallesi Görele yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görele Mahallesi’ne giden yol üzerinde seyir halinde bulunan Fatih Aydın idaresindeki lüks cipte elektrik tesisatında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü Aydın, cipten inerek yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye başladı. O sırada çevredeki vatandaşlarda durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler yola çıktıkları esnada cipin motor kısmında başlayan yangın aracın diğer bölümlerine de sıçradı.

400 bin liralık lüks cip alev alev yandı

LÜKS CİPE HORTUMLA MÜDAHALE

Yangını gören vatandaşlar da yakınlardaki bir iş yerinden hortum çekerek suyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak vatandaşlarda yangının ilerleyişini durduramadı. İtfaiye ekiplerinin kısa bir süre sonra olay yerine gelmesinin ardından asıl müdahale başladı. Patlama tehlikesine karşı müdahale sırasında dikkatli oldukları görülen itfaiye ekipleri, aracın ön kaputunu açmakta da zorlandı. Ekipler daha sonra ön kaputu bir demir yardımıyla açmak zorunda kaldı.

400 bin liralık lüks cip alev alev yandı

400 BİN LİRALIK CİP KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Elektrik arızası nedeniyle yangın çıktığı öğrenilen yaklaşık 400 bin lira değerindeki lüks cip, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yol ulaşıma kapatılırken, iş çıkışı olması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte yol tekrar ulaşıma açıldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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