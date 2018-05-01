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    40 yıllık eşini çekiçle öldüren adam: 'Hiç pişman değilim'

    Yusuf ÇINAR/DHA
    01.05.2018 - 22:11 | Son Güncelleme:

    ÇORUM’un Çöplü Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ali Bicil (64) ile eşi Hanife Bicil (64) arasında önceki gece tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bicil, yatak odasında 40 yıllık eşi Hanife'nin başına çekiçle vurdu. Hanife Bicil kanlar içinde kalırken, Ali Bicil Çarşı Polis Merkezi'ne giderek, eşini öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

    Sağlık ekipleri, yatakta kanlar içinde buldukları Hanife Bicil'in yaşamını yitirdiğini saptadı. Ali Bicil, polis merkezindeki ifadesinde, "Her gün tartışıyorduk, her şeye karışıyordu. Hiç kimseye huzur ve rahat vermiyordu. Olayın olduğu sabah yine benimle tartışmaya başladı. Ceviz kabuğunu doldurmayan konularda tartışma yaratıyordu" dedi. Adliyeye sevk edilen Ali Bicil, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Hiç pişman değilim" dedi.

    Etiketler: kadın cinayeti , Çorum , gazetehaberleri , gündem
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