40 yılın feryadı

İstanbul’daki panele yazar Aytekin Yılmaz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Doç. Dr. Serhat Erkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sezai Özçelik ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları için eylem yapan annelerden Aysel Bozkurt konuşmacı olarak katıldı. Serhat Erkmen, “Çocukları örgüte katmanın maliyeti düşük. İkincisi, çocukların gelişme çağında olmaları itibariyle radikalleşmeleri yetişkinlere göre daha kolay. Bir de dini ve ekonomik motivasyonlar var. Çocuk kendisini bir anlamda feda ederek bu örgütlere katılıyor. Hem kendisini hem de ailesini yücelttiğini düşünüyor. Sosyal çevresinin çocukların bu örgütlere katılmasını özendirdiği de söylenebilir. Çocukların sosyal çevresinin radikalleşmeyi arttırdığını araştırmalar göstermiştir” dedi.

Yazar Aytekin Yılmaz ise Diyarbakır Anneleri’nin ezber bozduğunu söyledi: “Araştırmalarıma göre son 35 yılda 20 bin çocuktan savaşçı yapıldı. 35 yılda, 20 bin çocuktan savaşçı yapılırken STK’lar, insan hakları savunucuları, akademisyenler, yazarlar ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. STK’lar eylem yapmadı, gazeteciler haber yapmadı, yazarlar bu çocukları konu etmediler, insan hakları savunucuları bu çocuklar için eylem yapmadı, akademi bu konuya el atmadı, sivil toplum bir tek rapor bile hazırlamadı. Diyarbakır anneleri öyle değerli bir şey yaptı ki saydığım o mahalleleri yerle bir yerle bir ettiler.”

40 gündür Diyarbakır HDP İl Örgütü’nün önünde dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan isimlerden biri olan Aysel Bozkurt, “Biz hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz. Diyarbakır anneleri olarak ne diyoruz, ‘Ölüsü veya dirisiyle çocuğumuzu istiyoruz’. Kürt’ün Türk’ten başka dostu yok, Türk’ün de Kürt’ten başka dostu yok. Bu coğrafya bizim, bu bayrak bizim. Bizi bize düşürdüler. Diyarbakır’daki çığlığımız bu yöndedir. Örgüt çocuklarımız üzerinden siyaset yapmasın. Anneler olarak yeter diyoruz. Bu 40 yılın feryadıdır. Bütün anneleri desteğe çağırıyoruz” dedi.