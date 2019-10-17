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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

40 yılın feryadı

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
40 yılın feryadı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ‘PKK’nın Çocuk Savaşçıları’ paneli düzenledi.

İstanbul’daki panele yazar Aytekin Yılmaz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Doç. Dr. Serhat Erkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sezai Özçelik ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları için eylem yapan annelerden Aysel Bozkurt konuşmacı olarak katıldı. Serhat Erkmen, “Çocukları örgüte katmanın maliyeti düşük. İkincisi, çocukların gelişme çağında olmaları itibariyle radikalleşmeleri yetişkinlere göre daha kolay. Bir de dini ve ekonomik motivasyonlar var. Çocuk kendisini bir anlamda feda ederek bu örgütlere katılıyor. Hem kendisini hem de ailesini yücelttiğini düşünüyor. Sosyal çevresinin çocukların bu örgütlere katılmasını özendirdiği de söylenebilir. Çocukların sosyal çevresinin radikalleşmeyi arttırdığını araştırmalar göstermiştir” dedi.

Yazar Aytekin Yılmaz ise Diyarbakır Anneleri’nin ezber bozduğunu söyledi: “Araştırmalarıma göre son 35 yılda 20 bin çocuktan savaşçı yapıldı. 35 yılda, 20 bin çocuktan savaşçı yapılırken STK’lar, insan hakları savunucuları, akademisyenler, yazarlar ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. STK’lar eylem yapmadı, gazeteciler haber yapmadı, yazarlar bu çocukları konu etmediler, insan hakları savunucuları bu çocuklar için eylem yapmadı, akademi bu konuya el atmadı, sivil toplum bir tek rapor bile hazırlamadı. Diyarbakır anneleri öyle değerli bir şey yaptı ki saydığım o mahalleleri yerle bir yerle bir ettiler.”

40 gündür Diyarbakır HDP İl Örgütü’nün önünde dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan isimlerden biri olan Aysel Bozkurt, “Biz hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz. Diyarbakır anneleri olarak ne diyoruz, ‘Ölüsü veya dirisiyle çocuğumuzu istiyoruz’. Kürt’ün Türk’ten başka dostu yok, Türk’ün de Kürt’ten başka dostu yok. Bu coğrafya bizim, bu bayrak bizim. Bizi bize düşürdüler. Diyarbakır’daki çığlığımız bu yöndedir. Örgüt çocuklarımız üzerinden siyaset yapmasın. Anneler olarak yeter diyoruz. Bu 40 yılın feryadıdır. Bütün anneleri desteğe çağırıyoruz” dedi.

 

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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