'40 yıldır bekliyordum'

Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Vali Necati Şentürk için veda yemeği düzenlendi. Vali Şentürk, yemekte 17 Mart tarihinde zülfikarlı yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Şentürk, "Bin 200 gencimizi 18 Mart gününden bir gün evvel, Çanakkale'ye gönderiyoruz. Valiliğin önüne otobüsler ve gençler dizilmişler, burada da bulunan arkadaşlardan birisi bana, 'Vali Bey, şu çocuklara bir heyecan ver' dedi. Heyecanla birlikte birden zülfikarı elimize aldık. Eğer o zülfikar olmasaydı benim konuşmam Türkiye'de bu kadar duyulmazdı. Ne dedik; Ya Allah, bismillah, Allahu ekber, bunu defalarca söyledik. Gençlerle beraber söyledik.

Gençler ise 'Vali baba bizi Afrin'e gönder' dediler. Çanakkaleye gönderiyoruz. Bizde inşallah dedik. Ben, Afrin'e gireceğiz. Menbiç'e gireceğiz. Şam'a da gireceğiz. Kudüs'e de gireceğiz dedik ve zülfikarın sesi İsrail'den geldi. İsrail korktu, basında görüyoruz. 'Türkiye valisi hedef gösteriyor' dediler" dedi.

'İYİ Kİ YAPMIŞIZ. İYİ Kİ SÖYLEMİŞİM. 40 YILDIR BEKLİYORDUM'



Yaşadığı zülfikarlı sesleniş anını anlatan Vali Şentürk, "İyi ki yapmışız. İyi ki söylemişim. 40 senedir bir şey bekliyordum. Şu İsrail'e, bu Allah'ın düşmanlarına, Türk'ün Müslümanların düşmanlarına bir çatsaydım diye bekliyordum. Niye? Osmanlı'yı bu Yahudiler yıktılar. Yahudileri herkes biliyor tanıyor. Hiç alakası olmayan Müslüman toprakları üzerinde İsrail devletini kurdular. Şimdi Kudüs'ü işgal ediyor. Onbinlerce Filistinli'nin evini başına yıktı. Yarım milyon Filistinli yurtlarından oldu. 300 bin, 400 bin insan öldürdü Yahudiler, ama ne hikmetse dünyanın sesi çıkmıyor. Niçin? Ölen Yahudi değil, ölen Hıristiyan değil. Acaba 5-10 Hristiyan ölseydi tavırları böyle mi olurdu? Mesaj verdik. Ben konuştuğum sözden pişman olmam, bunu televizyonların önünde de söyledim. Korkacağım şeyi söylemem. Söylediğim şeyden de korkmam. Biz Türk'üz, korkusuz yaşarız" dedi.



Veda yemeği, STK temsilcilerinin Vali Şentürk'e Kırşehir adına verilen hediye sunumları ile sona erdi.