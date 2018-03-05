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    40 Türk, Yunanistan’da mahsur kaldı 

    MUĞLA (İHA)
    05.03.2018 - 20:59 | Son Güncelleme:

    Ege'de öğlen saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edilince 40 Türk Yunan adalarında mahsur kaldı. 

    Öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına Ege kıyılarını vurdu. Bodrum ilçesi başta olmak üzere tüm Ege'de hissedilen fırtına, özelikle Yunanistan’ın İstanköy adasını vurdu. Denizde 90 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle sabah Yunan adalarına giden feribotlar geri dönüş sağlayamadı. Yunanistan’ın İstanköy adası başta olmak üzere Rodos, Mikonos, Kalimnos’da mahsur kalan yaklaşık 40 Türk vatandaşının yarın sabah Bodrum’a dönecekleri öğrenildi. 

    Günübirlik tatil için İstanköy adasına giden Göztepe Bodrum Futbol Akademisi bölge sorumlusu Emrah Çatak, hava muhalefeti nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini ve adada mahsur kaldıklarını ifade etti. Havalimanlarının da kapalı olduğunu belirten Çatak, yarın ilk seferle Bodrum'a döneceklerini söyledi. Çatak, feribot firmasının ise hiçbir şekilde masraflarını karşılamadığını açıkladı. 

    Bodrum’da gün içinde hafif şiddette esen rüzgar akşam saatlerine doğru hızını artırdı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yarımada’nın güney sahillerini büyük dalgalar vurdu. Sahil kenarlarında hizmet veren işletmelerin çalışanları da işletmelerin dalgalardan zarar görmemesi için çeşitli tedbirler aldı. 

    Meteorolojiden edinilen bilgiye göre fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi. 

     

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    Etiketler: Ege , Fırtına , Yunanistan , son dakika
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